Leao gólja döntött, a Lazio legyőzésével a Serie A élére állt a Milan

A mérkőzés első felében a Milan birtokolta többet a labdát, de a Lazio járt közelebb a gólszerzéshez – Maignannak a második percben Gila fejesét kellett a kapufára tolnia, majd fél órával később Zaccagni veszélyes lövését hárította. A szünet előtt az Allegri-csapatnak is volt gólszerzési lehetősége, de Tomori kapáslövése elkerülte a kaput.

A fordulás után remek akció végén került előnybe a „rossoneri”, Fofana tette ki a labdát a jobb oldalon felfutó Tomorinak, aki laposan középre lőtt a becsúszva érkező Rafael Leao elé, a portugál pedig a hálóba juttatta a labdát. A hazaiak a folytatásban is egymás után dolgozták ki a helyzeteket, előbb Fofana lőtt a kapu mellé, majd ideális helyről rúgott a labda helyett a levegőbe... Ezt követően Leao fejében volt a duplázás, a portugál támadó próbálkozását azonban bravúrral védte Provedel. A folytatásban is a Milan járt közelebb a gólszerzéshez, Maurizio Sarri csapata pedig hiába támadott derekasan, igazán nagy gólhelyzetig nem jutott el.

Ezzel együtt a ráadásban nem maradt el a dráma: egy balról érkező beadást Romagnoli kapásból küldött a kapura, a labda elakadt Pavlovics könyökében. Giuseppe Collu játékvezető elsőre nem ítélt tizenegyest, de a VAR kihívta, hogy nézze vissza a jelenetet. Erre hosszú percekig nem került sort, a hidegvérét elveszítő Massimiliano Allegrit (valamint a Lazio egyik stábtagját) ki is állította a játékvezető, majd VAR-ozás után nemhogy tizenegyest nem adott, az eredetileg megadott szöglet helyett szabadrúgást ítélt kifelé, mondván, a Milan szerb védője ellen szabálytalankodtak a római támadók. Maradt így a minimális különbségű hazai siker, Modricék a tabella élére álltak, és a vasárnapi, Roma–Napoli rangadóig ott is maradnak. 1–0

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)

Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)

Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)

Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)

Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Internazionale

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)