Serie A: két tizenegyessel mentett pontot otthon a Fiorentina
Santiago Castro kapáslövésével szerzett vezetést a 25. percben a Bologna a Fiorentina otthonában, bár a Pó-alföldiek csak három perccel később örülhettek, amikor a VAR-vizsgálat kiderítette: nem történt szabálytalanság a 21 éves argentin támadó gólja előtt. A félidő hajrájában aztán közel álltak az egyenlítéshez a hazaiak, de Rolando Mandragora gólba tartó szabadrúgást remek mozdulattal védte Lukasz Skorupski.
A második félidő elején növelte előnyét a vendégcsapat: majd’ hét perc telt el a játékrészből, amikor Nicoló Cambiaghi remek ütemben tálalt az emberéről leváló Emil Holm elé, a svéd jobbhátvéd pedig nem teketóriázott, hanem egyből a bal sarokba lőtt. Ekkorra már túl voltunk egy meg nem adott Fiorentina-tizenegyesen, majd Thijs Dallinga szerezte volna meg a harmadik Bologna-gólt, de ezt is annullálta a játékvezető.
Megadta viszont a büntetőt a 72. percben a bolognai Lewis Ferguson kezezése után – a pontrúgásból Albert Gudmundsson csökkentette egygólosra a vendégek előnyét. A hajrában a piros-kékek második gólját szerző Holmot második sárga lappal kiállították, a hosszabbításban pedig jött egy újabb hazai tizenegyes, amelyet Moise Kean váltott gólra, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt a fordulatokban igencsak bővelkedő összecsapáson – a firenzeiek továbbra is nyeretlenek.
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Bologna 2–2 (A. Gudmundsson 73. – 11-esből, Kean 90+4. – 11-esből, ill. S. Castro 25., E. Holm 52.)
Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)
Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)
Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)
Később
20.45: Lazio–Juventus
Szombaton játszották
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)
Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|8
|6
|–
|2
|15–8
|+7
|18
|2. Roma
|8
|6
|–
|2
|8–3
|+5
|18
|3. Milan
|8
|5
|2
|1
|13–6
|+7
|17
|4. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|19–11
|+8
|15
|5. Bologna
|8
|4
|2
|2
|13–7
|+6
|14
|6. Como
|8
|3
|4
|1
|9–5
|+4
|13
|7. Atalanta
|8
|2
|6
|–
|12–6
|+6
|12
|8. Juventus
|7
|3
|3
|1
|9–7
|+2
|12
|9. Udinese
|8
|3
|3
|2
|10–12
|–2
|12
|10. Cremonese
|8
|2
|5
|1
|9–10
|–1
|11
|11. Torino
|8
|3
|2
|3
|8–14
|–6
|11
|12. Sassuolo
|8
|3
|1
|4
|8–9
|–1
|10
|13. Cagliari
|8
|2
|3
|3
|8–10
|–2
|9
|14. Lazio
|7
|2
|2
|3
|10–7
|+3
|8
|15. Parma
|8
|1
|4
|3
|3–7
|–4
|7
|16. Lecce
|8
|1
|3
|4
|7–13
|–6
|6
|17. Verona
|8
|–
|5
|3
|4–11
|–7
|5
|18. Fiorentina
|8
|–
|4
|4
|7–12
|–5
|4
|19. Pisa
|8
|–
|4
|4
|5–12
|–7
|4
|20. Genoa
|8
|–
|3
|5
|4–11
|–7
|3