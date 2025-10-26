Serie A: két tizenegyessel mentett pontot otthon a Fiorentina

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26. 20:11
Moise Kean szerezte a firenzeiek egyenlítő gólját (Fotó: Getty Images)
Fiorentina Serie A Bologna
Igencsak eseménydús mérkőzést játszott egymással az olasz labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában a Fiorentina és Bologna: a 2–2-re végződő összecsapáson a vendégek kétgólos előnyét a második félidő második felében két büntetővel dolgozták le a toszkánok.

Santiago Castro kapáslövésével szerzett vezetést a 25. percben a Bologna a Fiorentina otthonában, bár a Pó-alföldiek csak három perccel később örülhettek, amikor a VAR-vizsgálat kiderítette: nem történt szabálytalanság a 21 éves argentin támadó gólja előtt. A félidő hajrájában aztán közel álltak az egyenlítéshez a hazaiak, de Rolando Mandragora gólba tartó szabadrúgást remek mozdulattal védte Lukasz Skorupski.

A második félidő elején növelte előnyét a vendégcsapat: majd’ hét perc telt el a játékrészből, amikor Nicoló Cambiaghi remek ütemben tálalt az emberéről leváló Emil Holm elé, a svéd jobbhátvéd pedig nem teketóriázott, hanem egyből a bal sarokba lőtt. Ekkorra már túl voltunk egy meg nem adott Fiorentina-tizenegyesen, majd Thijs Dallinga szerezte volna meg a harmadik Bologna-gólt, de ezt is annullálta a játékvezető. 

Megadta viszont a büntetőt a 72. percben a bolognai Lewis Ferguson kezezése után – a pontrúgásból Albert Gudmundsson csökkentette egygólosra a vendégek előnyét. A hajrában a piros-kékek második gólját szerző Holmot második sárga lappal kiállították, a hosszabbításban pedig jött egy újabb hazai tizenegyes, amelyet Moise Kean váltott gólra, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt a fordulatokban igencsak bővelkedő összecsapáson – a firenzeiek továbbra is nyeretlenek.

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Bologna 2–2 (A. Gudmundsson 73. – 11-esből, Kean 90+4. – 11-esből, ill. S. Castro 25., E. Holm 52.)
Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)
Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)
Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)
Később
20.45: Lazio–Juventus

Szombaton játszották
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)
Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Napoli86215–8+7 18 
2. Roma8628–3+5 18 
3. Milan852113–6+7 17 
4. Internazionale85319–11+8 15 
5. Bologna842213–7+6 14 
6. Como83419–5+4 13 
7. Atalanta82612–6+6 12 
8. Juventus73319–7+2 12 
9. Udinese833210–12–2 12 
10. Cremonese82519–10–1 11 
11. Torino83238–14–6 11 
12. Sassuolo83148–9–1 10 
13. Cagliari82338–10–2 
14. Lazio722310–7+3 
15. Parma81433–7–4 
16. Lecce81347–13–6 
17. Verona8534–11–7 
18. Fiorentina8447–12–5 
19. Pisa8445–12–7 
20. Genoa8354–11–7 

 

 

Ezek is érdekelhetik