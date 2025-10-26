Serie A: két tizenegyessel mentett pontot otthon a Fiorentina

Santiago Castro kapáslövésével szerzett vezetést a 25. percben a Bologna a Fiorentina otthonában, bár a Pó-alföldiek csak három perccel később örülhettek, amikor a VAR-vizsgálat kiderítette: nem történt szabálytalanság a 21 éves argentin támadó gólja előtt. A félidő hajrájában aztán közel álltak az egyenlítéshez a hazaiak, de Rolando Mandragora gólba tartó szabadrúgást remek mozdulattal védte Lukasz Skorupski.

A második félidő elején növelte előnyét a vendégcsapat: majd’ hét perc telt el a játékrészből, amikor Nicoló Cambiaghi remek ütemben tálalt az emberéről leváló Emil Holm elé, a svéd jobbhátvéd pedig nem teketóriázott, hanem egyből a bal sarokba lőtt. Ekkorra már túl voltunk egy meg nem adott Fiorentina-tizenegyesen, majd Thijs Dallinga szerezte volna meg a harmadik Bologna-gólt, de ezt is annullálta a játékvezető.

Megadta viszont a büntetőt a 72. percben a bolognai Lewis Ferguson kezezése után – a pontrúgásból Albert Gudmundsson csökkentette egygólosra a vendégek előnyét. A hajrában a piros-kékek második gólját szerző Holmot második sárga lappal kiállították, a hosszabbításban pedig jött egy újabb hazai tizenegyes, amelyet Moise Kean váltott gólra, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt a fordulatokban igencsak bővelkedő összecsapáson – a firenzeiek továbbra is nyeretlenek.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Bologna 2–2 (A. Gudmundsson 73. – 11-esből, Kean 90+4. – 11-esből, ill. S. Castro 25., E. Holm 52.)

Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)

Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)

Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)

Később

20.45: Lazio–Juventus

Szombaton játszották

Parma–Como 0–0

Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)

Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)

Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)

Pénteken játszották

Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)