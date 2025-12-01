Golovin Vlagyimir: Az első emeleten állunk most, de háromemeletes a ház

„Az első félidőben nem mertünk lőni, nem alakult ki sok helyzetünk, kapkodtunk, ám a szünet előtt már volt egy-egy jó pillanatunk, sikerült zárkózni, aztán a második félidőben elfáradtak, bedaráltuk őket. Nem szoktam kiemelni senkit, de Vámos Petra elindította a zárkózást, aztán Klujber Katrin is lőtte a gólokat. Kicsit kinyílt az olló, szétosztottuk a terheket, erősek maradtunk mentálisan” – mondta a kapitány.

„Van az úgy, hogy mi, edzők is elfáradunk” – válaszolta Golovin Vlagyimir arra a kérdésre, miért volt sokáig feszült. – Aláírtam volna az egygólos sikert is. Lépcsőről lépcsőre haladunk. Most az elsőnél járunk, de háromemeletes a ház.”

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)

MAGYARORSZÁG–SVÁJC 32–25 (13–14)

's-Hertogenbosch. Vezette: B. Correa, R. Correa – brazilok