Nemzeti Sportrádió

Golovin Vlagyimir: Az első emeleten állunk most, de háromemeletes a ház

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 22:21
null
Golovin Vlagyimir (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda Golovin Vlagyimir női kézi-vb magyar női kézilabda-válogatott kéziválogatott női kézilabda-vilábajnokság
Mint ismert, a magyar női kézilabda-válogatott 32–25-re nyert Svájc ellen a női kézilabda-világbajnokság csoportkörében hétfőn. A meccs után a mieink szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir értékelt az M4 Sportnak.

 

„Az első félidőben nem mertünk lőni, nem alakult ki sok helyzetünk, kapkodtunk, ám a szünet előtt már volt egy-egy jó pillanatunk, sikerült zárkózni, aztán a második félidőben elfáradtak, bedaráltuk őket. Nem szoktam kiemelni senkit, de Vámos Petra elindította a zárkózást, aztán Klujber Katrin is lőtte a gólokat. Kicsit kinyílt az olló, szétosztottuk a terheket, erősek maradtunk mentálisan” – mondta a kapitány.

„Van az úgy, hogy mi, edzők is elfáradunk” – válaszolta Golovin Vlagyimir arra a kérdésre, miért volt sokáig feszült. – Aláírtam volna az egygólos sikert is. Lépcsőről lépcsőre haladunk. Most az elsőnél járunk, de háromemeletes a ház.”

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)

MAGYARORSZÁG–SVÁJC 32–25 (13–14) 
's-Hertogenbosch. Vezette: B. Correa, R. Correa – brazilok

    
1. MAGYARORSZÁG33105–55+506
2. Svájc32184–65+194
3. Szenegál31271–72–12
4. Irán3343–111–680
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
Kézilabda
2 órája

A vártnál nehezebben, de legyőztük Svájcot és csoportelsőként jutottunk a középddöntőbe

Négy ponttal folytatjuk majd a rotterdami csoportban, amelyben Dánia, Románia és Japán lesz az ellenfelünk.

 

női kézilabda Golovin Vlagyimir női kézi-vb magyar női kézilabda-válogatott kéziválogatott női kézilabda-vilábajnokság
Legfrissebb hírek

Vámos Petra: Nem stresszeltünk a félidőben, megbeszéltük, daráljuk be őket

Kézilabda
49 perce

Női kézi-vb: Dánia legyűrte következő ellenfelünket, Romániát; Brazília megverte Svédországot

Kézilabda
2 órája

Romániával kezdünk a női kézilabda-vb középdöntőjében – a további program

Kézilabda
2 órája

A vártnál nehezebben, de legyőztük Svájcot és csoportelsőként jutottunk a középddöntőbe

Kézilabda
2 órája

Elképesztő okból büntették meg a norvég szövetséget a női kézi-vb-n

Kézilabda
4 órája

Női kézi-vb: Japánnal is találkozunk a középdöntőben, Szenegál is továbbjutott

Kézilabda
4 órája

Megvan a svájciak terve, mivel hoznák zavarba a mieinket a női kézi-vb csoportdöntőjén

Kézilabda
10 órája

Női kézilabda: lázadnak játékosai a keménykezű zilahi edző ellen

Kézilabda
12 órája
Ezek is érdekelhetik