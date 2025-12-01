Golovin Vlagyimir: Az első emeleten állunk most, de háromemeletes a ház
„Az első félidőben nem mertünk lőni, nem alakult ki sok helyzetünk, kapkodtunk, ám a szünet előtt már volt egy-egy jó pillanatunk, sikerült zárkózni, aztán a második félidőben elfáradtak, bedaráltuk őket. Nem szoktam kiemelni senkit, de Vámos Petra elindította a zárkózást, aztán Klujber Katrin is lőtte a gólokat. Kicsit kinyílt az olló, szétosztottuk a terheket, erősek maradtunk mentálisan” – mondta a kapitány.
„Van az úgy, hogy mi, edzők is elfáradunk” – válaszolta Golovin Vlagyimir arra a kérdésre, miért volt sokáig feszült. – Aláírtam volna az egygólos sikert is. Lépcsőről lépcsőre haladunk. Most az elsőnél járunk, de háromemeletes a ház.”
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)
MAGYARORSZÁG–SVÁJC 32–25 (13–14)
's-Hertogenbosch. Vezette: B. Correa, R. Correa – brazilok
|1. MAGYARORSZÁG
|3
|3
|–
|–
|105–55
|+50
|6
|2. Svájc
|3
|2
|–
|1
|84–65
|+19
|4
|3. Szenegál
|3
|1
|–
|2
|71–72
|–1
|2
|4. Irán
|3
|–
|–
|3
|43–111
|–68
|0
A vártnál nehezebben, de legyőztük Svájcot és csoportelsőként jutottunk a középddöntőbe