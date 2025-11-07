Nemzeti Sportrádió

Az újoncrangadón szerezte meg első győzelmét a Pisa

2025.11.07. 22:45
Idrissa Tourét ünneplik a társak (Fotó: Getty Images)
Serie A Pisa Cremonese
A Pisa 1–0-ra legyőzte a Cremonesét az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 11. fordulójának nyitó mérkőzésén, pénteken.

Újoncrangadóval kezdődött a 11. forduló, és a hazaiak jöttek ki jobban a mérkőzésből, Idrissa Touré 75. percben szerzett góljával legyőzve a vendégeket.

A Pisa öt mérkőzés óta veretlen, és megszerezte első győzelmét. Így már csak a Hellas Verona és a Fiorentina nyeretlen a bajnokságban.

OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)

Szombat
15.00: Como–Cagliari
15.00: Lecce–Hellas Verona
18.00: Juventus–Torino (Tv: Arena4)
20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Napoli1071216–8+8 22 
2. Internazionale107324–12+12 21 
3. Milan1063115–7+8 21 
4. Roma107310–5+5 21 
5. Bologna1053216–8+8 18 
6. Juventus1053214–10+4 18 
7. Como1045112–6+6 17 
8. Lazio1043313–7+6 15 
9. Udinese1043312–15–3 15 
10. Cremonese1135312–13–1 14 
11. Atalanta1027113–8+5 13 
12. Sassuolo1041511–12–1 13 
13. Torino1034310–16–6 13 
14. Cagliari102359–14–5 
15. Pisa111648–14–6 
15. Lecce102358–14–6 
17. Parma101455–12–7 
18. Genoa101366–14–8 
19. Verona10556–16–10 
20. Fiorentina10467–16–9 

 

 

Ezek is érdekelhetik