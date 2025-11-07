Az újoncrangadón szerezte meg első győzelmét a Pisa

Újoncrangadóval kezdődött a 11. forduló, és a hazaiak jöttek ki jobban a mérkőzésből, Idrissa Touré 75. percben szerzett góljával legyőzve a vendégeket.

A Pisa öt mérkőzés óta veretlen, és megszerezte első győzelmét. Így már csak a Hellas Verona és a Fiorentina nyeretlen a bajnokságban.

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)

Szombat

15.00: Como–Cagliari

15.00: Lecce–Hellas Verona

18.00: Juventus–Torino (Tv: Arena4)

20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)

15.00: Bologna–Napoli

15.00: Genoa–Fiorentina

18.00: Roma–Udinese

20.45: Internazionale–Lazio