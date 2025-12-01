Futsal NB I: ismét simán nyert a tabella második helyén álló Újpest
Három mérkőzést játszottak le a futsal NB I 15. fordulójában hétfőn, győzött a PEAC, az Újpest FC és a Nyíregyháza.
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
Haladás VSE–Prohuman-PTE-PEAC 2–6
Magyar Futsal Akadémia–Újpest FC 0–4
H.O.P.E. Futsal-Alpassport–A Stúdió Futsal Nyíregyháza 0–7
Legfrissebb hírek
Futsal: a DEAC sem tudta megállítani a Veszprémet
Labdarúgó NB I
2025.11.28. 22:00
André Duarte bejelentette, hogy távozik az Újpesttől
Labdarúgó NB I
2025.11.22. 20:06
Ezek is érdekelhetik