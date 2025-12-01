Nemzeti Sportrádió

Futsal NB I: ismét simán nyert a tabella második helyén álló Újpest

CS. M.CS. M.
2025.12.01. 22:23
Fotó: Újpest Futsal Club/Facebook
Címkék
futsal futsal NB I Újpest FC
Három mérkőzést játszottak le a futsal NB I 15. fordulójában hétfőn, győzött a PEAC, az Újpest FC és a Nyíregyháza.

 

FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
Haladás VSE–Prohuman-PTE-PEAC 2–6 
Magyar Futsal Akadémia–Újpest FC 0–4 
H.O.P.E. Futsal-Alpassport–A Stúdió Futsal Nyíregyháza 0–7

 

 

futsal futsal NB I Újpest FC
Ezek is érdekelhetik