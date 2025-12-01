Az Egyesült Államokban fejleszthette tudását Herczeg Marianna gördeszkás edző

A sportág nemzetközi szövetségének célja az volt, hogy a gördeszka fejlődését támogassa, és olyan szakembereket képezzen, akik hazatérve saját országukban is képesek lesznek magas színvonalon továbbadni a megszerzett tudást. A három fő képzési forma a versenyzőkre, az edzőkre és a bírókra terjedt ki, mindez egyszerre zajlott, összehangolt, többfázisos rendszerben a pennsylvaniai Woodward East Sportparkban.

„Világszínvonalú infrastruktúra, skateparkok, foam pitek, trampolinok, erősítő- és gimnasztikai terek, valamint külön fizikai terapeutacsapat biztosította a professzionális szakmai környezetet. A program intenzitását jól mutatja, hogy naponta 9 és 20 óra között teljeskörű hozzáférést kaptunk a létesítményekhez, és a képzés minden napjára részletes szakmai menetrend vonatkozott” – mondta a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján Herczeg, aki a tavalyi párizsi olimpia utcai sportok kvalifikációs sorozatán a budapesti állomáson a gördeszkaversenyek szervezőcsapatának egyik tagja volt, de köthető hozzá a magyar bajnokságok szervezése is.

Kitért rá, hogy a program olyan tudást és rendszerszintű szemléletet adott át, amely Magyarországon még nem elérhető, de elengedhetetlen a sportág professzionális fejlődéséhez: nemzetközi standardok szerinti edzői kompetenciák, modern módszertan a sportolók fejlesztésére, biztonság- és technikaközpontú képzés, hosszú távon fenntartható utánpótlásnevelési modell. A megszerzett tudás segít abban, hogy a sportág hazai fejlődése felgyorsuljon, és az edzők, sportolók, bírók egyaránt magasabb szinten dolgozhassanak.

„Mivel a gördeszka immár olimpiai sportág, kiemelten fontos, hogy Magyarországon is a többi sportághoz hasonló, jól felépített és egységes képzési rendszer jöjjön létre a sportág fejlődésének biztosítására. Hazánknak nagy szüksége van arra, hogy nemzetközileg elismert, strukturált edző, valamint bíróképzés jelenjen meg. Az ösztöndíjprogram elvégzése után célom, hogy szakmai utamat tovább folytatva megszerezzem a World Skate Level 2-3-4 Coach minősítést is. Ez még magasabb szintű tudást biztosít, amelyet szintén szeretnék Magyarországon hasznosítani, támogatva a sportágat és a közösséget” – fogalmazott Herczeg Marianna.