A „magyar Platinit”, Détári Lajost kérdezték a Bologna meneteléséről

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.11.12. 11:09
Détári legutóbb 2019-ben, a klub alapításának 110. évforulóján járt a Bologna stadionjában, de jövőre szívesen visszatérne (Fotó: Bologna FC, archív)
Serie A Bologna Détári Lajos
Interjút adott az olasz sportnapilapnak, a La Gazzetta dello Sportnak a korábban a Bolognában, az Anconában és a Genoában is futballozó 61-szeres magyar válogatott Détári Lajos.

 

 

„Détári Lajos egyike volt a legnagyobb európai tízeseknek, magyar Platininek is nevezték. Egyszer majdnem összeverekedett Cabrinivel egy szabadrúgásért, és direkt elrontott egy tizenegyest, mert haragudott a csapattársaira, amiért nem passzoltak neki. Egy őrült és kedves zseni, aki mindig mosolygott, akárcsak ma, immár a Puskás Múzeum nagyköveteként. A Bologna mostani játéka, amikor a csapat három pontra van a tabellán az első helyezettől (21 ponttal 5. helyen áll, az Inter 24 ponttal vezet – a szerk.), kicsit azt a csapatot idézi, amelyikben annak idején ő is futballozott” – vezeti fel a a La Gazzetta dello Sport a hétszeres világválogatott labdarúgóval készített, elsősorban a Bolognáról szóló interjúját. Détári 1990 és 1992 között 49 tétmeccsen 16 gólt szerzett a Bolognában, mellyel negyeddöntőbe jutottak az UEFA-kupában, igaz, közben kiestek a Serie A-ból.

 

Gyakran nézem a tévében a Bolognát és a Serie A meccseit – nyilatkozta Détári Lajos.Öröm látni a mai csapatot, azt a szinte tökéletes játékot, amivel legutóbb legyőzték a bajnok Napolit. Hogy meglepett-e az eredmény? Nem igazán, mert ez az elmúlt évek munkájának az eredménye, ahogy az előző idényben Bajnokok Ligája-szereplés vagy az Olasz Kupa-győzelem is. Vincenzo Italiano jó edző, de a mostani szereplés elsősorban annak köszönhető, hogy egy olyan elnöke van a klubnak, aki nemcsak jelentős anyagi erőforrásokkal rendelkezik, hanem tudja is, hogyan kell jó játékosokat, értékes embereket igazolni. Az én időmben még inkább a kosárlabda volt a fő téma Bolognában, áradoztak róla az emberek, de most a futballt ünnepelhetik a szurkolók. A bajnokságban, a tabella elején hét csapat van egymástól néhány pontra, és a Bologna is tagja az élbolynak, bármi megtörténhet. A scudetto megnyerése még túl nagy falatnak tűnik nekem, de ha a hazai meccsein rendre győzni tud, akkor a Bajnokok Ligája-szereplés meglesz, és csodálatos lenne, ha ismét abban a sorozatban indulhatna a csapat.” 

A cikk szerzője a jelenlegi csapatból leginkább Riccardo Orsolinit hasonlítja Détárihoz.

Orsolini mindig mosolyog, kedvelem őt – reagált a felvetésre Détári. – Látszik rajta, hogy képes másokat inspirálni. A mosoly a saját képességeidbe vetett hitről árulkodik. Aztán tetszik a válogatottba meghívott Nicolo Cambiaghi játéka is: van ereje és tud cselezni, huszonnégy évesen a legjobb korban van.”

Détári visszaemlékezett a saját, bolognai időszakára is, és közelmúltbeli emlékeiről is beszélt.

Akkoriban a Juventusból is igazoltunk játékosokat. Erős keretünk volt, meneteltünk a kupában, de kiestünk a bajnokságból, aztán viszont jól kezdtünk a Serie B-ben. Kár, hogy sérülések is hátráltattak, abban a két évben, amikor ott futballoztam, de Bolognát örökre a szívembe zártam. Legutóbb 2019-ben jártam Bolognában, a klub alapításának 110 éves évfordulóján, úgy volt, hogy pályára is lépek a Real Madrid elleni gálameccsen, de rá kellett jönnöm, már nem vagyok fiatal. Mostanra a hatvankettőt is betöltöttem – mondta nevetve Détári. – Remélem, hogy jövőre visszatérhetek, ha meghívnak az új stadionba, biztosan eljövök. Csodálatosan éreztem magam Bolognában, az edzőközpont közelében laktam, de sokat jártam a városban, volt egy kedvenc éttermünk, sok barátom volt, szerettek az emberek.” 

 

