Férfi röplabda MK: sima MÁV Előre-siker a negyeddöntő első meccsén

Nem okozott nagyobb gondot a címvédő MÁV Előre Foxconnak a TFSE legyőzése a férfi röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első, hétfői mérkőzésén, a fehérváriak 3:0-ra győzték le a házigazda budapestieket.

A 66 perces összecsapás legeredményesebb játékosa a vendégek albán ütője, Redi Bakiri volt 16 ponttal, a kétmeccses párharc visszavágója december 18-án lesz Székesfehérváron. A győztes bejut a négyes döntőbe – amelyre január végén a budapesti dr. Koltai Jenő Sportközpontban kerül sor –, ahol az elődöntőben a MAFC-cal vagy a Pénzügyőrrel találkozik.

RÖPLADBA FÉRFI MAGYAR KUPA

Elődöntő, első mérkőzés

TFSE-MÁV Előre Foxconn 0:3 (-10, -18, -23)