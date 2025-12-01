Körömrágós negyedik negyedet követően legyőztük Belgiumot a férfi kosár vb-selejtezőben

TARTALÉKOS BELGA VÁLOGATOTT látta vendégül hétfő este a mieinket a világbajnoki selejtezősorozat G-csoportjában. A hazaiak nem is tudtak kiállítani 12 embert, eggyel kevesebb játékost neveztek a mérkőzésre, a franciák elleni keretből Jonas Delalieux és Andy Van Vliet hiányzott, bekerült viszont Joe Anyeka Agu. Nálunk ugyebár Golomán György még korábban, Vojvoda Dávid a finnek ellen esett ki (távollétében Perl Zoltán lett a csapatkapitány), utóbbit Filipovity Péter helyettesítette Monsban.

Ahogyan a vasárnap esti edzésen tapasztalhattuk, a mieink ismét a labdamozgatós, kreatív támadójátékukat igyekeztek előhúzni a kalapból, míg a belgák nyilván igyekeztek ennek gátat szabni szigorú védekezésükkel.

Kissé idegesnek tűntek a felek, kapkodás, rossz döntések és pontatlanság (meg pontszegénység) jellemezte az első felvonást, viszont három ponttal vezettünk a végén. A belgák a labdával nem bántak igazán jól, viszont blokkoltak, amennyiszer csak tudtak, 11 perc alatt összejött nekik öt ebben a műfajban. Kosárlabdatudásban nem maradtunk el a vendéglátótól, sőt – ám erre még sajnos nem adták oda a két pontot, negyven perc alatt kellett kiharcolni a sikert, és a rivális nem hagyott nekünk annyi levegőt, mint a finnek Szombathelyen az első félidőben.

Elkezdtek behullani a tripláink, ezzel belekergettük a belgák francia szövetségi kapitányát két gyors időkérésbe (31–22 ide). Bármit is mondott játékosainak a szakember, Nate Reuvers hamar megmutatta, hogy a játékosoknak nem sikerült megvalósítaniuk trénerük óhaját, harmadszor is besimította a gyűrűbe a labdát kintről ebben a periódusban, aztán Benke Szilárd is dobott egyet a sarokból. Pongó Marcell kapott egy jogos sportszerűtlen hibát, miután megölelgette Kevin Tumbát, de ez érdemben nem változtatott a találkozó aktuális képén, kilenccel vezettünk a nagyszünetben.

Az előny gyorsan elfogyott, nulla nyolcas második félidei startunk időkérésre késztette Gasper Okornt. Gyorsan mi is csináltunk egy hasonló rohanást (53–44 a javunkra), Mahé mester el is szánta magát arra, hogy magához szólítsa fiait. Ennek ellenére nőtt a differencia, 15 volt ide.

Plusz 11-gyel kezdtük a záró periódust, viszont megint beragadtunk az elején, váratlanul átvették a vezetést a vérszemet kapó belgák legjobbjuk, Retin Obasohan vezetésével. Nagyon nehéz perceket éltünk át, gyorsan össze is gyűlt a csapathibánk, nem nekünk állt már a zászló. Ennek ellenére Perl Zoltán büntetői után megint előnybe kerültünk (78–77) – nem tartott sokáig… Obasohan átlépte a harminc pontot, ám Reuvers lélekjelenléte életben tartotta reményeinket.

Egy perc 13 másodperccel a vége előtt eggyel vezettünk, jöttek a belgák, Obasohan támadóhibát követett el és kipontozódott. Reuvers három büntetőt dobhatott, kettő bement (83–86), kaptunk egy duplát, Benke csak egy büntetőt tett a helyére a kettőből, viszont az utolsó 11 másodpercet valahogyan kivédekeztük – Magyarország ismét győzött és vezeti a csoportját!

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT (Mons)

BELGIUM–MAGYARORSZÁG 85–87 (15–18, 21–27, 19–21, 30–21)

Mons, 1526 néző. V: Chueca (spanyol), Aunkrogers (lett), Sahin (török).

BELGIUM: OBASOHAN 31/12, Mennes 3/3, Mortant, Ledegen 13, Tumba 6. Csere: Izaw-Bolavie 2, SCHWARTZ 15/15, Bogaerts, Van Den Eynde 15/9. Szövetségi kapitány: Julien Mahé

MAGYARORSZÁG: SOMOGYI 7/3, Perl 14/6, BENKE 19/9, Lukács 9/3, REUVERS 26/15. Csere: Cseh 3/3, Pongó Marcell 2, Meleg 5, Pallai 2. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–3. 6. p.: 9–11. 12. p.: 15–21. 16. p.: 27–38. 19. p.: 33–39. 23. p.: 44–45. 25. p.: 45–55. 26. p.: 47–59. 28. p.: 49–64. 32. p.: 61–66. 34. p.: 72–68. 37. p.: 77–78.

Kipontozódott: Schwartz (38. p.), Mortant (38. p.), Obasohan (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Hatalmas elismerés a játékosoknak, nagy öröm volt vezetni őket ezekben a napokban. Megérdemeltük ezt a győzelmet, az első negyed után többé-kevésbé irányítottuk a mérkőzést, jól játszottunk, betartottuk a tervünket. A negyedik negyed elején öt percre elvesztettük a kontrollt, amit megbüntettek a hazaiak, kisebb pánikba estünk, de jól reagáltunk erre a helyzetre idegenben is. Nagy sikert arattunk, az előselejtezőből érkeztünk, de maradunk két lábbal a földön, mindenesetre ezzel a két győzelemmel könnyebbé tettük magunknak a folytatást.