Nemzeti Sportrádió

Luciano Spalletti győzelemmel mutatkozott be a Juventus kispadján

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 22:49
Luciano Spalletti jól kezdett a Juve padján (Fotó: Getty Images)
Címkék
Juventus Serie A Cremonese
A Juventus 2–1-re nyert a Cremonese vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati játéknapján.

A torinói csapatot most irányította először Luciano Spalletti, akit a hétfőn menesztett Igor Tudor helyére neveztek ki vezetőedzőnek. 

A Juve nagy fölényben futballozott, és Filip Kosztics góljával már a második perctől előnyben játszhatott, majd a második játékrész közepén Andrea Cambiaso a csapat második gólját is megszerezte. A Cremonese sokáig teljesen veszélytelen volt, de a hajrában Jamie Vardy szépített, és a Juevntusnak keményen kellett védekeznie, hogy begyűjtse a három pontot.

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Internazionale (Tv: Match4)
15.00: Torino–Pisa
15.00: Fiorentina–Lecce
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma
Hétfő
18.30: Sassuolo–Genoa
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Napoli1071216–8+822
2. Roma97210–4+621
3. Internazionale96322–11+1118
4. Milan953114–7+718
5. Juventus1053214–10+418
6. Como1045112–6+617
7. Bologna943213–7+615
8. Udinese1043312–15–315
9. Cremonese1035212–12014
10. Atalanta1027113–8+513
11. Sassuolo941410–10013
12. Lazio933311–7+412
13. Torino93338–14–612
14. Cagliari92349–12–39
15. Parma91444–9–57
16. Lecce91357–14–76
17. Pisa9545–12–75
18. Verona9545–14–95
19. Fiorentina9457–15–84
20. Genoa9364–13–93

(MTI)

 

Juventus Serie A Cremonese
Legfrissebb hírek

A Napoli örülhet, hogy nem kapott ki a 11-est hibázó Comótól

Olasz labdarúgás
4 órája

Serie A: Zaniolo döntött – elveszítette veretlenségét az Atalanta

Olasz labdarúgás
8 órája

Már nem Patrick Vieira a Serie A-ban sereghajtó Genoa vezetőedzője

Olasz labdarúgás
13 órája

„Az a hely örökre a szívemben marad” – napolis tetoválásáról kérdezték a Juventus új edzőjét

Olasz labdarúgás
13 órája

Szép gólokkal nyert Cagliariban a Sassuolo

Olasz labdarúgás
2025.10.30. 20:35

Luciano Spalletti a Juventus új vezetőedzője – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.10.30. 19:17

Igor Tudor menesztése után a Juve megszakította nyeretlenségi sorozatát; három gólt lőtt az Inter is

Olasz labdarúgás
2025.10.29. 23:00

Megműtötték Kevin De Bruynét

Olasz labdarúgás
2025.10.29. 14:22
Ezek is érdekelhetik