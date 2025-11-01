Luciano Spalletti győzelemmel mutatkozott be a Juventus kispadján

A torinói csapatot most irányította először Luciano Spalletti, akit a hétfőn menesztett Igor Tudor helyére neveztek ki vezetőedzőnek.

A Juve nagy fölényben futballozott, és Filip Kosztics góljával már a második perctől előnyben játszhatott, majd a második játékrész közepén Andrea Cambiaso a csapat második gólját is megszerezte. A Cremonese sokáig teljesen veszélytelen volt, de a hajrában Jamie Vardy szépített, és a Juevntusnak keményen kellett védekeznie, hogy begyűjtse a három pontot.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)

Napoli–Como 0–0

Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

12.30: Hellas Verona–Internazionale (Tv: Match4)

15.00: Torino–Pisa

15.00: Fiorentina–Lecce

18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Milan–Roma

Hétfő

18.30: Sassuolo–Genoa

20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Napoli 10 7 1 2 16–8 +8 22 2. Roma 9 7 – 2 10–4 +6 21 3. Internazionale 9 6 – 3 22–11 +11 18 4. Milan 9 5 3 1 14–7 +7 18 5. Juventus 10 5 3 2 14–10 +4 18 6. Como 10 4 5 1 12–6 +6 17 7. Bologna 9 4 3 2 13–7 +6 15 8. Udinese 10 4 3 3 12–15 –3 15 9. Cremonese 10 3 5 2 12–12 0 14 10. Atalanta 10 2 7 1 13–8 +5 13 11. Sassuolo 9 4 1 4 10–10 0 13 12. Lazio 9 3 3 3 11–7 +4 12 13. Torino 9 3 3 3 8–14 –6 12 14. Cagliari 9 2 3 4 9–12 –3 9 15. Parma 9 1 4 4 4–9 –5 7 16. Lecce 9 1 3 5 7–14 –7 6 17. Pisa 9 – 5 4 5–12 –7 5 18. Verona 9 – 5 4 5–14 –9 5 19. Fiorentina 9 – 4 5 7–15 –8 4 20. Genoa 9 – 3 6 4–13 –9 3

(MTI)