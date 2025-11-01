Luciano Spalletti győzelemmel mutatkozott be a Juventus kispadján
A torinói csapatot most irányította először Luciano Spalletti, akit a hétfőn menesztett Igor Tudor helyére neveztek ki vezetőedzőnek.
A Juve nagy fölényben futballozott, és Filip Kosztics góljával már a második perctől előnyben játszhatott, majd a második játékrész közepén Andrea Cambiaso a csapat második gólját is megszerezte. A Cremonese sokáig teljesen veszélytelen volt, de a hajrában Jamie Vardy szépített, és a Juevntusnak keményen kellett védekeznie, hogy begyűjtse a három pontot.
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Internazionale (Tv: Match4)
15.00: Torino–Pisa
15.00: Fiorentina–Lecce
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma
Hétfő
18.30: Sassuolo–Genoa
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|10
|7
|1
|2
|16–8
|+8
|22
|2. Roma
|9
|7
|–
|2
|10–4
|+6
|21
|3. Internazionale
|9
|6
|–
|3
|22–11
|+11
|18
|4. Milan
|9
|5
|3
|1
|14–7
|+7
|18
|5. Juventus
|10
|5
|3
|2
|14–10
|+4
|18
|6. Como
|10
|4
|5
|1
|12–6
|+6
|17
|7. Bologna
|9
|4
|3
|2
|13–7
|+6
|15
|8. Udinese
|10
|4
|3
|3
|12–15
|–3
|15
|9. Cremonese
|10
|3
|5
|2
|12–12
|0
|14
|10. Atalanta
|10
|2
|7
|1
|13–8
|+5
|13
|11. Sassuolo
|9
|4
|1
|4
|10–10
|0
|13
|12. Lazio
|9
|3
|3
|3
|11–7
|+4
|12
|13. Torino
|9
|3
|3
|3
|8–14
|–6
|12
|14. Cagliari
|9
|2
|3
|4
|9–12
|–3
|9
|15. Parma
|9
|1
|4
|4
|4–9
|–5
|7
|16. Lecce
|9
|1
|3
|5
|7–14
|–7
|6
|17. Pisa
|9
|–
|5
|4
|5–12
|–7
|5
|18. Verona
|9
|–
|5
|4
|5–14
|–9
|5
|19. Fiorentina
|9
|–
|4
|5
|7–15
|–8
|4
|20. Genoa
|9
|–
|3
|6
|4–13
|–9
|3
(MTI)