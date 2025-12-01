Milánó 2026: mellrákkal kezelik a cseh női hokiválogatott szövetségi kapitányát

Mellrákot diagnosztizáltak Carla MacLeodnál, a cseh női jégkorongválogatott szövetségi kapitányánál – a 43 éves MacLeod a klubja, az Ottawa Charge hivatalos internetes oldalán hozta nyilvánosságra a hírt.

„Nagyon nehéz volt hallani az erről szóló szavakat, de azt akarom, hogy mindenki tudja, jól leszek! – írta az edző. – Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy egy kivételes orvosi csapattal lehetek, és együtt olyan kezelési tervet állítottunk össze, amely hatalmas önbizalmat ad a továbbiakra is.”

Hozzátette: a kezelése már ezen a héten elkezdődik, azt tervezi, hogy még ebben az idényben visszatér a Charge kispadjára, és a februári téli olimpián ott lesz a cseh női válogatottal.

MacLeod játékosként kétszeres olimpiai (2006, 2010) és egyszeres világbajnok (2007), ezen kívül van három vb-ezüstérme is.

A cseh válogatott élére 2022 áprilisában nevezték ki, és a csapat vele érte el története addigi legnagyobb sikerét, abban az évben ugyanis vb-bronzérmes lett. A 2023–2024-es idénytől az Ottawa vezetőedzőjeként is dolgozik, nyitó évadában Garát-Gasparics Fanni is játékosa volt.