Serie A: a Sassuolo legyőzésével tovább menetel a Como

Cesc Fabregas csapata az első félidőben szerencsés találattal szerezte meg a vezetést a Sassuolo ellen: a 14. percben Anasztasziosz Duvikasz öt és fél méterről, egy lecsorgó labdát a földön fekve kotort a vendégek kapujába.

A három pont sorsa a második félidőben dőlt el: az egész meccsen villogó Nico Paz beemelt labdájára rosszul mozdult ki Arijanet Muric kapus, pechére összefutott védőjével, ezt használta ki Alberto Moreno, aki az 53. percben beállította a végeredményt.

A Como sorozatban tizenegyedik meccsén maradt veretlen a bajnokságban, és továbbra is stabilan hatodik a tabellán. 2–0

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK

15.00: Genoa–Hellas Verona

15.00: Parma–Udinese

18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Internazionale

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)