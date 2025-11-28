Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Sassuolo legyőzésével tovább menetel a Como

T. Z.T. Z.
2025.11.28. 22:43
null
Alberto Moreno szerezte a Como második gólját a Sassuolo ellen (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 13. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén a Como odahaza 2–0-ra legyőzte a Sassuolót.

Cesc Fabregas csapata az első félidőben szerencsés találattal szerezte meg a vezetést a Sassuolo ellen: a 14. percben Anasztasziosz Duvikasz öt és fél méterről, egy lecsorgó labdát a földön fekve kotort a vendégek kapujába.

A három pont sorsa a második félidőben dőlt el: az egész meccsen villogó Nico Paz beemelt labdájára rosszul mozdult ki Arijanet Muric kapus, pechére összefutott védőjével, ezt használta ki Alberto Moreno, aki az 53. percben beállította a végeredményt.

A Como sorozatban tizenegyedik meccsén maradt veretlen a bajnokságban, és továbbra is stabilan hatodik a tabellán. 2–0

OLASZ SERIE A 
13. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK
15.00: Genoa–Hellas Verona
15.00: Parma–Udinese
18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)

1. Roma129315–6+9 27 
2. Milan1274118–9+9 25 
3. Napoli1281319–11+8 25 
4. Internazionale128426–13+13 24 
5. Bologna1273221–8+13 24 
6. Como1366119–7+12 24 
7. Juventus1255215–11+4 20 
8. Lazio1253415–9+6 18 
9. Sassuolo1352616–1617 
10. Udinese1243512–20–8 15 
11. Cremonese1235413–16–3 14 
12. Torino1235411–21–10 14 
13. Atalanta1227314–1413 
14. Cagliari1225512–17–5 11 
15. Parma122559–15–6 11 
16. Pisa1217410–16–6 10 
17. Lecce122468–16–8 10 
18. Genoa1215611–19–8 
19. Fiorentina126610–19–9 
20. Verona12667–18–11 
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik