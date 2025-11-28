Serie A: a Sassuolo legyőzésével tovább menetel a Como
Cesc Fabregas csapata az első félidőben szerencsés találattal szerezte meg a vezetést a Sassuolo ellen: a 14. percben Anasztasziosz Duvikasz öt és fél méterről, egy lecsorgó labdát a földön fekve kotort a vendégek kapujába.
A három pont sorsa a második félidőben dőlt el: az egész meccsen villogó Nico Paz beemelt labdájára rosszul mozdult ki Arijanet Muric kapus, pechére összefutott védőjével, ezt használta ki Alberto Moreno, aki az 53. percben beállította a végeredményt.
A Como sorozatban tizenegyedik meccsén maradt veretlen a bajnokságban, és továbbra is stabilan hatodik a tabellán. 2–0
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)
SZOMBATON JÁTSSZÁK
15.00: Genoa–Hellas Verona
15.00: Parma–Udinese
18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)
|1. Roma
|12
|9
|–
|3
|15–6
|+9
|27
|2. Milan
|12
|7
|4
|1
|18–9
|+9
|25
|3. Napoli
|12
|8
|1
|3
|19–11
|+8
|25
|4. Internazionale
|12
|8
|–
|4
|26–13
|+13
|24
|5. Bologna
|12
|7
|3
|2
|21–8
|+13
|24
|6. Como
|13
|6
|6
|1
|19–7
|+12
|24
|7. Juventus
|12
|5
|5
|2
|15–11
|+4
|20
|8. Lazio
|12
|5
|3
|4
|15–9
|+6
|18
|9. Sassuolo
|13
|5
|2
|6
|16–16
|0
|17
|10. Udinese
|12
|4
|3
|5
|12–20
|–8
|15
|11. Cremonese
|12
|3
|5
|4
|13–16
|–3
|14
|12. Torino
|12
|3
|5
|4
|11–21
|–10
|14
|13. Atalanta
|12
|2
|7
|3
|14–14
|0
|13
|14. Cagliari
|12
|2
|5
|5
|12–17
|–5
|11
|15. Parma
|12
|2
|5
|5
|9–15
|–6
|11
|16. Pisa
|12
|1
|7
|4
|10–16
|–6
|10
|17. Lecce
|12
|2
|4
|6
|8–16
|–8
|10
|18. Genoa
|12
|1
|5
|6
|11–19
|–8
|8
|19. Fiorentina
|12
|–
|6
|6
|10–19
|–9
|6
|20. Verona
|12
|–
|6
|6
|7–18
|–11
|6