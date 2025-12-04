Nemzeti Sportrádió

A Lazio kiejtette a Milant az Olasz Kupából

2025.12.04. 23:08
Zaccagni gólja döntött a Milan ellen (Fotó: Getty Images)
Olasz Kupa Lazio Milan Parma Bologna olasz foci
A labdarúgó Olasz Kupa nyolcaddöntőjének csütörtöki játéknapján a Lazio odahaza 1–0-ra legyőzte a Milant, és továbbjutott. A másik mérkőzésen a Bologna 2–1-re nyert a Parma ellen.

Az Olasz Kupa nyolcaddöntőjében akár egy döntőnek is beillő rangadót rendeztek – a Lazio hazai pályán fogadta a Milant. A két csapat néhány napon belül másodszor találkozott egymással azok után, november 29-én a San Siróban a Milan nyert 1–0-ra.

Az első 45 percben gyakorlatilag semmi említésre méltó nem történt a pályán, a 0–0-s eredmény tökéletesen megfelelt a játék képének. A fordulás után is úgy tűnt, nem bírnak majd egymással a csapatok, s következhet a tizenegyespárbaj, a 80. percben azonban Mattia Zaccagni egy jobb oldali szöglet után fejjel bevette a milánói kaput, és ezzel eldöntötte a továbbjutás kérdését. 1–0

A játéknap másik mérkőzésén a Bologna Santiago Castro 89. percben szerzett góljával 2–1-re legyőzte a Parmát.

OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, csütörtöki mérkőzések
Lazio–Milan 1–0 (Zaccagni 80.)
Bologna–Parma 2–1 (Rowe 38., S. Castro 89., ill. Benedyczak 13.)

 

