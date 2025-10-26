Átok ül a Juventuson: négy meccs óta nincs gól, vereség a Laziótól is

Négyfordulónyi nyeretlenségi szériát vonszolt magával Rómába a Juventus, és ezúttal sem sikerült attól megszabadulnia: a 9. percben Jonathan David katasztrofálisan fejelte vissza a labdát a saját kapuja irányába, Danilo Cataldi passzolt Toma Basichoz, és az idény elején mellőzött horvát 20 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt. Mattia Perin kapus balszerencséjére a labda megpattant Federico Gattin (1–0).

Jócskán maradt idő ellensúlyozni a rossz kezdést, a Juve lassacskán magához is tért, Andrea Cambiaso, majd David is helyzetbe került, de előbbi az oldalhálóba lőtt, utóbbi labdáját Ivan Provedel védte.

A második félidőre Kenan Yildiz is bejött a Juvéba, David, Dusan Vlahovics, Francisco Conceicao együtt munkálkodott az egyenlítésen, de nem sikerült az áttörés. Conceicao egyszer gyanús körülmények között került földre a 16-oson belül, ám hiába reklamáltak a torinóiak, Andrea Colombo nem ítélt büntetőt.

A játékrész derekán érkezett a pályára Khephren Thuram is, hamarosan fejessel tesztelte Provedelt, a római kapus kiállta a próbát. Igor Tudor beküldte Lois Opendát is, hiába. Az utolsó nagy Juve-lehetőségnél, Manuel Locatelli bombájánál Mario Gila a testével állta a labda útját.

A Juventus immár öt forduló óta nyeretlen, sorozatban a harmadik tétmérkőzését vesztette el, és egymás után négy tétmeccsen nem szerzett gólt; az Opta adatai szerint ilyen góliszony legutóbb 1991 elején sújtotta a csapatot.

A Lazio ellenben kapaszkodik, szervezett futballjával egymás után a negyedik fordulóban szerzett pontot, pontokat.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lazio–Juventus 1–0 (Basic 9.)

Fiorentina–Bologna 2–2 (A. Gudmundsson 73. – 11-esből, Kean 90+4. – 11-esből, ill. S. Castro 25., E. Holm 52.)

Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)

Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)

Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)