Átok ül a Juventuson: négy meccs óta nincs gól, vereség a Laziótól is

2025.10.26. 22:51
Toma Basic (balról a második) lövésével győzelemhez segítette a Laziót (Fotó: Getty Images)
A Lazio 1–0-ra legyőzte a Juventust az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 8. fordulójának vasárnap késő esti mérkőzésén.

Négyfordulónyi nyeretlenségi szériát vonszolt magával Rómába a Juventus, és ezúttal sem sikerült attól megszabadulnia: a 9. percben Jonathan David katasztrofálisan fejelte vissza a labdát a saját kapuja irányába, Danilo Cataldi passzolt Toma Basichoz, és az idény elején mellőzött horvát 20 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt. Mattia Perin kapus balszerencséjére a labda megpattant Federico Gattin (1–0).

Jócskán maradt idő ellensúlyozni a rossz kezdést, a Juve lassacskán magához is tért, Andrea Cambiaso, majd David is helyzetbe került, de előbbi az oldalhálóba lőtt, utóbbi labdáját Ivan Provedel védte.

A második félidőre Kenan Yildiz is bejött a Juvéba, David, Dusan Vlahovics, Francisco Conceicao együtt munkálkodott az egyenlítésen, de nem sikerült az áttörés. Conceicao egyszer gyanús körülmények között került földre a 16-oson belül, ám hiába reklamáltak a torinóiak, Andrea Colombo nem ítélt büntetőt.

A játékrész derekán érkezett a pályára Khephren Thuram is, hamarosan fejessel tesztelte Provedelt, a római kapus kiállta a próbát. Igor Tudor beküldte Lois Opendát is, hiába. Az utolsó nagy Juve-lehetőségnél, Manuel Locatelli bombájánál Mario Gila a testével állta a labda útját.

A Juventus immár öt forduló óta nyeretlen, sorozatban a harmadik tétmérkőzését vesztette el, és egymás után négy tétmeccsen nem szerzett gólt; az Opta adatai szerint ilyen góliszony legutóbb 1991 elején sújtotta a csapatot.

A Lazio ellenben kapaszkodik, szervezett futballjával egymás után a negyedik fordulóban szerzett pontot, pontokat.

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lazio–Juventus 1–0 (Basic 9.)
Fiorentina–Bologna 2–2 (A. Gudmundsson 73. – 11-esből, Kean 90+4. – 11-esből, ill. S. Castro 25., E. Holm 52.)
Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)
Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)
Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
Szombaton játszották
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)
Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
  1. Napoli

8

6

2

15–8

+7

18

  2. Roma

8

6

2

8–3

+5

18

  3. Milan

8

5

2

1

13–6

+7

17

  4. Internazionale

8

5

3

19–11

+8

15

  5. Bologna

8

4

2

2

13–7

+6

14

  6. Como

8

3

4

1

9–5

+4

13

  7. Atalanta

8

2

6

12–6

+6

12

  8. Juventus

8

3

3

2

9–8

+1

12

  9. Udinese

8

3

3

2

10–12

–2

12

10. Lazio

8

3

2

3

11–7

+4

11

11. Cremonese

8

2

5

1

9–10

–1

11

12. Torino

8

3

2

3

8–14

–6

11

13. Sassuolo

8

3

1

4

8–9

–1

10

14. Cagliari

8

2

3

3

8–10

–2

9

15. Parma

8

1

4

3

3–7

–4

7

16. Lecce

8

1

3

4

7–13

–6

6

17. Verona

8

5

3

4–11

–7

5

18. Fiorentina

8

4

4

7–12

–5

4

19. Pisa

8

4

4

5–12

–7

4

20. Genoa

8

3

5

4–11

–7

3

 

 

