Átok ül a Juventuson: négy meccs óta nincs gól, vereség a Laziótól is
Négyfordulónyi nyeretlenségi szériát vonszolt magával Rómába a Juventus, és ezúttal sem sikerült attól megszabadulnia: a 9. percben Jonathan David katasztrofálisan fejelte vissza a labdát a saját kapuja irányába, Danilo Cataldi passzolt Toma Basichoz, és az idény elején mellőzött horvát 20 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt. Mattia Perin kapus balszerencséjére a labda megpattant Federico Gattin (1–0).
Jócskán maradt idő ellensúlyozni a rossz kezdést, a Juve lassacskán magához is tért, Andrea Cambiaso, majd David is helyzetbe került, de előbbi az oldalhálóba lőtt, utóbbi labdáját Ivan Provedel védte.
A második félidőre Kenan Yildiz is bejött a Juvéba, David, Dusan Vlahovics, Francisco Conceicao együtt munkálkodott az egyenlítésen, de nem sikerült az áttörés. Conceicao egyszer gyanús körülmények között került földre a 16-oson belül, ám hiába reklamáltak a torinóiak, Andrea Colombo nem ítélt büntetőt.
A játékrész derekán érkezett a pályára Khephren Thuram is, hamarosan fejessel tesztelte Provedelt, a római kapus kiállta a próbát. Igor Tudor beküldte Lois Opendát is, hiába. Az utolsó nagy Juve-lehetőségnél, Manuel Locatelli bombájánál Mario Gila a testével állta a labda útját.
A Juventus immár öt forduló óta nyeretlen, sorozatban a harmadik tétmérkőzését vesztette el, és egymás után négy tétmeccsen nem szerzett gólt; az Opta adatai szerint ilyen góliszony legutóbb 1991 elején sújtotta a csapatot.
A Lazio ellenben kapaszkodik, szervezett futballjával egymás után a negyedik fordulóban szerzett pontot, pontokat.
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lazio–Juventus 1–0 (Basic 9.)
Fiorentina–Bologna 2–2 (A. Gudmundsson 73. – 11-esből, Kean 90+4. – 11-esből, ill. S. Castro 25., E. Holm 52.)
Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)
Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)
Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)
A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
Szombaton játszották
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)
Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Napoli
8
6
–
2
15–8
+7
18
|2. Roma
8
6
–
2
8–3
+5
18
|3. Milan
8
5
2
1
13–6
+7
17
|4. Internazionale
8
5
–
3
19–11
+8
15
|5. Bologna
8
4
2
2
13–7
+6
14
|6. Como
8
3
4
1
9–5
+4
13
|7. Atalanta
8
2
6
–
12–6
+6
12
|8. Juventus
8
3
3
2
9–8
+1
12
|9. Udinese
8
3
3
2
10–12
–2
12
|10. Lazio
8
3
2
3
11–7
+4
11
|11. Cremonese
8
2
5
1
9–10
–1
11
|12. Torino
8
3
2
3
8–14
–6
11
|13. Sassuolo
8
3
1
4
8–9
–1
10
|14. Cagliari
8
2
3
3
8–10
–2
9
|15. Parma
8
1
4
3
3–7
–4
7
|16. Lecce
8
1
3
4
7–13
–6
6
|17. Verona
8
–
5
3
4–11
–7
5
|18. Fiorentina
8
–
4
4
7–12
–5
4
|19. Pisa
8
–
4
4
5–12
–7
4
|20. Genoa
8
–
3
5
4–11
–7
3