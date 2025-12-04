Megműtötték a Juve-védőt, legalább egy hónapot ki kell hagynia

A La Gazzetta dello Sport szerint legalább egy hónapot ki kell hagynia Federico Gattinak, akin csütörtök délelőtt részleges meniszkusz-eltávolítást hajtottak végre. A 27 éves középső védőt a nantes-i Sante Atlantique Klinikán műtötték meg – közölte honlapján a Juventus.

„Ma délelőtt részleges artroszkópos meniszkusz-eltávolító műtétet hajtottak végre Federico Gatti jobb térdén. Az operáció, amelyet a klub orvosi igazgatója, dr. Luca Stefanini felügyelete mellett dr. Bertrand Sonnery-Cottet és dr. Loic Geoffroy végzett el a nantes-i Sante Atlantique Klinikán, remekül sikerült, a játékos azonnal megkezdte a rehabilitációs programot” – áll a klub közleményében.

Ugyancsak csütörtökön műtik a „zebrák” szerb csatárát, Dusan Vlahovicsot, aki Londonban combközelítőizom-operáción esik át.