Megműtötték a Juve-védőt, legalább egy hónapot ki kell hagynia

2025.12.04. 13:17
Federico Gatti (Fotó: Getty Images)
Csütörtök délelőtt részleges meniszkusz-eltávolításon esett át Federico Gatti – a „zebrák” hatszoros olasz válogatott védője várhatóan egy-másfél hónap múlva léphet pályára. A hátvéd mellett egy csatár, Dusan Vlahovics is kés alá fekszik csütörtökön.

A La Gazzetta dello Sport szerint legalább egy hónapot ki kell hagynia Federico Gattinak, akin csütörtök délelőtt részleges meniszkusz-eltávolítást hajtottak végre. A 27 éves középső védőt a nantes-i Sante Atlantique Klinikán műtötték meg – közölte honlapján a Juventus.

„Ma délelőtt részleges artroszkópos meniszkusz-eltávolító műtétet hajtottak végre Federico Gatti jobb térdén. Az operáció, amelyet a klub orvosi igazgatója, dr. Luca Stefanini felügyelete mellett dr. Bertrand Sonnery-Cottet és dr. Loic Geoffroy végzett el a nantes-i Sante Atlantique Klinikán, remekül sikerült, a játékos azonnal megkezdte a rehabilitációs programot” – áll a klub közleményében.

Ugyancsak csütörtökön műtik a „zebrák” szerb csatárát, Dusan Vlahovicsot, aki Londonban combközelítőizom-operáción esik át.

 

