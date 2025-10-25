Nemzeti Sportrádió

A Juventus legyőzése után a Parmával csak ikszelt idegenben a Como

2025.10.25. 17:11
Nico Pazék ezúttal nem tudtak nyerni (Fotó: Getty Images)
Udinese Parma Como Serie A Lecce
A Como gól nélküli döntetlent játszott a Parmával, míg az Udinese 3–2-re megverte a Leccét a Serie A 8. fordulójának szombati játéknapján.

 

Cesc Fabregas csapata múlt héten megverte a Juventust, ezúttal azonban szenvedett Parmában. A 70 százalék feletti labdabirtoklás megvolt, de a helyzetek nem, Nico Paz sem tudott most villanni, gól nélküli döntetlen lett a vége. 

Az Udinese a szünetig már kettővel mert a Lecce ellen, utóbbi azonban szépített. A hazaiak a 89. percben nyerték meg a meccset, de a 96. percben még egy gól összejött a Leccének, így lett 3–2.  

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
Parma–Como 0–0 
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. Berisha 59., Ndri 90+6.) 

Később
18.00: Napoli–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)

Vasárnap
12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus

Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Milan

8

5

2

1

13–  6

+7

17

  2. Internazionale

7

5

2

18–  8

+10

15

  3. Napoli

7

5

2

12–  7

+5

15

  4. Roma

7

5

2

7–  3

+4

15

  5. Bologna

7

4

1

2

11–  5

+6

13

  6. Como

8

3

4

1

9–  5

+4

13

  7. Juventus

7

3

3

1

9–  7

+2

12

  8. Udinese

8

3

3

2

10–12

–2

12

  9. Atalanta

7

2

5

11–  5

+6

11

10. Sassuolo

7

3

1

3

8–  8

0

10

11. Cremonese

7

2

4

1

8–  9

–1

10

12. Lazio

7

2

2

3

10–  7

+3

8

13. Cagliari

7

2

2

3

6–  8

–2

8

14. Torino

7

2

2

3

6–13

–7

8

15. Parma

8

1

4

3

3–  7

–4

7

16. Lecce

8

1

3

4

7–13

–6

6

17. Pisa

8

4

4

5–12

–7

4

18. Verona

7

4

3

2–  9

–7

4

19. Fiorentina

7

3

4

5–10

–5

3

20. Genoa

7

3

4

3–  9

–6

3

 

 

