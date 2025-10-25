A Juventus legyőzése után a Parmával csak ikszelt idegenben a Como

Cesc Fabregas csapata múlt héten megverte a Juventust, ezúttal azonban szenvedett Parmában. A 70 százalék feletti labdabirtoklás megvolt, de a helyzetek nem, Nico Paz sem tudott most villanni, gól nélküli döntetlen lett a vége.

Az Udinese a szünetig már kettővel mert a Lecce ellen, utóbbi azonban szépített. A hazaiak a 89. percben nyerték meg a meccset, de a 96. percben még egy gól összejött a Leccének, így lett 3–2.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

Parma–Como 0–0

Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. Berisha 59., Ndri 90+6.)

Később

18.00: Napoli–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Roma

15.00: Hellas Verona–Cagliari

18.00: Fiorentina–Bologna

20.45: Lazio–Juventus

Pénteken játszották

Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)