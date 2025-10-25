A Juventus legyőzése után a Parmával csak ikszelt idegenben a Como
Cesc Fabregas csapata múlt héten megverte a Juventust, ezúttal azonban szenvedett Parmában. A 70 százalék feletti labdabirtoklás megvolt, de a helyzetek nem, Nico Paz sem tudott most villanni, gól nélküli döntetlen lett a vége.
Az Udinese a szünetig már kettővel mert a Lecce ellen, utóbbi azonban szépített. A hazaiak a 89. percben nyerték meg a meccset, de a 96. percben még egy gól összejött a Leccének, így lett 3–2.
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. Berisha 59., Ndri 90+6.)
Később
18.00: Napoli–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Milan
8
5
2
1
13– 6
+7
17
|2. Internazionale
7
5
–
2
18– 8
+10
15
|3. Napoli
7
5
–
2
12– 7
+5
15
|4. Roma
7
5
–
2
7– 3
+4
15
|5. Bologna
7
4
1
2
11– 5
+6
13
|6. Como
8
3
4
1
9– 5
+4
13
|7. Juventus
7
3
3
1
9– 7
+2
12
|8. Udinese
8
3
3
2
10–12
–2
12
|9. Atalanta
7
2
5
–
11– 5
+6
11
|10. Sassuolo
7
3
1
3
8– 8
0
10
|11. Cremonese
7
2
4
1
8– 9
–1
10
|12. Lazio
7
2
2
3
10– 7
+3
8
|13. Cagliari
7
2
2
3
6– 8
–2
8
|14. Torino
7
2
2
3
6–13
–7
8
|15. Parma
8
1
4
3
3– 7
–4
7
|16. Lecce
8
1
3
4
7–13
–6
6
|17. Pisa
8
–
4
4
5–12
–7
4
|18. Verona
7
–
4
3
2– 9
–7
4
|19. Fiorentina
7
–
3
4
5–10
–5
3
|20. Genoa
7
–
3
4
3– 9
–6
3