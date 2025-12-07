A Napoli megverte a Juventust a forduló rangadóján

A két csapat előző öt nápolyi összecsapását egyaránt a hazaiak nyerték meg, a torinóiak legutóbb 2019 márciusában tudtak győzni (2–1-re) a Diego Armando Maradona Stadionban, amelyet akkor még San Paolo Stadionnak hívtak. A Juventus az első félidőben nem sokat mutatott, és hátrányba is került. David Neres húzott el a jobb szélen, a centerezéséből Rasmus Höjlund becsúszva talált be négy méterről. A szünet előtt majdnem tovább nőtt a címvédő előnye, ám Scott McTominay a kapufát talált el.

Az 59. percben szinte a semmiből egyenlített a Juve, Weston McKennie passza után Kenan Yildiz hat méterről a jobb alsóba gurított, ezzel az ötödik bajnoki gólját szerezte az idényben. A Napoli nehezen pörgött fel újra a kapott gól után, viszont amikor lehetőség adódott, kihasználta az ellenfél hibáját. David Neres adta be a labdát, a hosszúról McKennie borzasztó helyre visszafejelte a labdát, és középen Höjlund öt méterről a léc alá bólintott, Michele Di Gregorio csak beleérni tudott – az MU-tól kölcsönvett dán csatár így már hat gólnál jár az idényben.

Bár még volt ideje a vendégcsapatnak, a támadójátéka továbbra is esetleges volt, ám a 94. percben sikerült megvillani, azonban a szép összjáték végén Edon Zhegrova Vanja Milinkovics-Szavics kezébe lőtt. A Juventus nyolcmeccses veretlenségi sorozata megszakadt, a Napoli a sikerével a tabella első helyén áll. 2–1

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)

Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)

Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)

Kiállítva: Celik (52., Roma)

Lazio–Bologna 1–1 (Isaksen 38., ill. Odgaard 40.)

Kiállítva: Gila (79., Lazio)

Hétfőn játsszák

15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)

18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)

Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)

Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)