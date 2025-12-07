A Napoli megverte a Juventust a forduló rangadóján
A két csapat előző öt nápolyi összecsapását egyaránt a hazaiak nyerték meg, a torinóiak legutóbb 2019 márciusában tudtak győzni (2–1-re) a Diego Armando Maradona Stadionban, amelyet akkor még San Paolo Stadionnak hívtak. A Juventus az első félidőben nem sokat mutatott, és hátrányba is került. David Neres húzott el a jobb szélen, a centerezéséből Rasmus Höjlund becsúszva talált be négy méterről. A szünet előtt majdnem tovább nőtt a címvédő előnye, ám Scott McTominay a kapufát talált el.
Az 59. percben szinte a semmiből egyenlített a Juve, Weston McKennie passza után Kenan Yildiz hat méterről a jobb alsóba gurított, ezzel az ötödik bajnoki gólját szerezte az idényben. A Napoli nehezen pörgött fel újra a kapott gól után, viszont amikor lehetőség adódott, kihasználta az ellenfél hibáját. David Neres adta be a labdát, a hosszúról McKennie borzasztó helyre visszafejelte a labdát, és középen Höjlund öt méterről a léc alá bólintott, Michele Di Gregorio csak beleérni tudott – az MU-tól kölcsönvett dán csatár így már hat gólnál jár az idényben.
Bár még volt ideje a vendégcsapatnak, a támadójátéka továbbra is esetleges volt, ám a 94. percben sikerült megvillani, azonban a szép összjáték végén Edon Zhegrova Vanja Milinkovics-Szavics kezébe lőtt. A Juventus nyolcmeccses veretlenségi sorozata megszakadt, a Napoli a sikerével a tabella első helyén áll. 2–1
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)
Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)
Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)
Kiállítva: Celik (52., Roma)
Lazio–Bologna 1–1 (Isaksen 38., ill. Odgaard 40.)
Kiállítva: Gila (79., Lazio)
Hétfőn játsszák
15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)
18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
14
10
1
3
22–12
+10
31
|2. Internazionale
14
10
–
4
32–13
+19
30
|3. Milan
13
8
4
1
19– 9
+10
28
|4. Roma
14
9
–
5
15– 8
+7
27
|5. Bologna
14
7
4
3
23–12
+11
25
|6. Como
14
6
6
2
19–11
+8
24
|7. Juventus
14
6
5
3
18–14
+4
23
|8. Sassuolo
14
6
2
6
19–17
+2
20
|9. Cremonese
14
5
5
4
18–17
+1
20
|10. Lazio
14
5
4
5
16–11
+5
19
|11. Udinese
13
5
3
5
14–20
–6
18
|12. Atalanta
14
3
7
4
17–17
0
16
|13. Cagliari
14
3
5
6
14–19
–5
14
|14. Torino
13
3
5
5
12–23
–11
14
|15. Lecce
14
3
4
7
10–19
–9
13
|16. Genoa
13
2
5
6
13–20
–7
11
|17. Parma
13
2
5
6
9–17
–8
11
|18. Pisa
13
1
7
5
10–18
–8
10
|19. Verona
14
1
6
7
11–21
–10
9
|20. Fiorentina
14
–
6
8
11–24
–13
6