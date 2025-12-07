Nemzeti Sportrádió

A Napoli megverte a Juventust a forduló rangadóján

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 22:44
null
Rasmus Höjlund (jobbra) duplájával nyert a Napoli (Fotó: Getty Images)
Címkék
Juventus Serie A Napoli
A Napoli 2–1-re legyőzte hazai pályán a Juventust az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie) 14. fordulójában.

A két csapat előző öt nápolyi összecsapását egyaránt a hazaiak nyerték meg, a torinóiak legutóbb 2019 márciusában tudtak győzni (2–1-re) a Diego Armando Maradona Stadionban, amelyet akkor még San Paolo Stadionnak hívtak. A Juventus az első félidőben nem sokat mutatott, és hátrányba is került. David Neres húzott el a jobb szélen, a centerezéséből Rasmus Höjlund becsúszva talált be négy méterről. A szünet előtt majdnem tovább nőtt a címvédő előnye, ám Scott McTominay a kapufát talált el.

Az 59. percben szinte a semmiből egyenlített a Juve, Weston McKennie passza után Kenan Yildiz hat méterről a jobb alsóba gurított, ezzel az ötödik bajnoki gólját szerezte az idényben. A Napoli nehezen pörgött fel újra a kapott gól után, viszont amikor lehetőség adódott, kihasználta az ellenfél hibáját. David Neres adta be a labdát, a hosszúról McKennie borzasztó helyre visszafejelte a labdát, és középen Höjlund öt méterről a léc alá bólintott, Michele Di Gregorio csak beleérni tudott – az MU-tól kölcsönvett dán csatár így már hat gólnál jár az idényben.

Bár még volt ideje a vendégcsapatnak, a támadójátéka továbbra is esetleges volt, ám a 94. percben sikerült megvillani, azonban a szép összjáték végén Edon Zhegrova Vanja Milinkovics-Szavics kezébe lőtt. A Juventus nyolcmeccses veretlenségi sorozata megszakadt, a Napoli a sikerével a tabella első helyén áll. 2–1

OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)
Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)
Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)
Kiállítva: Celik (52., Roma)
Lazio–Bologna 1–1 (Isaksen 38., ill. Odgaard 40.)
Kiállítva: Gila (79., Lazio)

Hétfőn játsszák
15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)
18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan  (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Napoli

14

10

1

3

22–12

+10

31

  2. Internazionale

14

10

4

32–13

+19

30

  3. Milan

13

8

4

1

19–  9

+10

28

  4. Roma

14

9

5

15–  8

+7

27

  5. Bologna

14

7

4

3

23–12

+11

25

  6. Como

14

6

6

2

19–11

+8

24

  7. Juventus

14

6

5

3

18–14

+4

23

  8. Sassuolo

14

6

2

6

19–17

+2

20

  9. Cremonese

14

5

5

4

18–17

+1

20

10. Lazio

14

5

4

5

16–11

+5

19

11. Udinese

13

5

3

5

14–20

–6

18

12. Atalanta

14

3

7

4

17–17

0

16

13. Cagliari

14

3

5

6

14–19

–5

14

14. Torino

13

3

5

5

12–23

–11

14

15. Lecce

14

3

4

7

10–19

–9

13

16. Genoa

13

2

5

6

13–20

–7

11

17. Parma

13

2

5

6

9–17

–8

11

18. Pisa

13

1

7

5

10–18

–8

10

19. Verona

14

1

6

7

11–21

–10

9

20. Fiorentina

14

6

8

11–24

–13

6

 

 

Juventus Serie A Napoli
Legfrissebb hírek

A Roma ellen szakadt meg a Cagliari borzasztó sorozata; ezúttal nem tudott nyerni otthon a Lazio

Olasz labdarúgás
4 órája

A Como kiütése után élre állt az Inter

Olasz labdarúgás
2025.12.06. 22:49

Megműtötték a Juve-védőt, legalább egy hónapot ki kell hagynia

Olasz labdarúgás
2025.12.04. 13:17

A Napoli tizenegyesekkel, az Atalanta és az Inter kiütéssel jutott be a nyolc közé az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
2025.12.03. 23:05

A Juventus bejutott az Olasz Kupa negyeddöntőjébe

Olasz labdarúgás
2025.12.02. 22:57

Serie A: McTominay lett az elmúlt idény legjobb labdarúgója, Conte a legjobb edzője

Olasz labdarúgás
2025.12.02. 14:53

Rómában nyert nagy iramú rangadót a bajnok Napoli

Olasz labdarúgás
2025.11.30. 23:11

Vége az Atalanta nyeretlenségi sorozatának, a Fiorentina bánta

Olasz labdarúgás
2025.11.30. 20:13
Ezek is érdekelhetik