Serie A: egy találat is elég volt a győzelemhez a Romának, kétgólos hátrányból jött vissza a Cagliari

Alig több mint negyedóra elteltével szerzett vezetést Reggio Emiliában az AS Roma a Sassuolo vendégeként: a 16. percben Paulo Dybala életerős lövése kötött ki a hazaiak kapujának jobb sarkában. A gól követően is a „farkasok” voltak veszélyesebbek, Nryan Cristante akcióból Dybala szabadrúgásból növelhette volna a fővárosiak előnyét. A bordó-sárgák a szünet után sikerrel őrizték előnyüket, de újabb gólra már nem futotta nekik – Gian Piero Gasperini legénysége ezzel – ideiglenesen mindenképp – feljött a második helyre. 0–1

A brazil Giovane adta a gólpasszt Roberto Gagliardininek Veronában, ahol a rutinos középpályás a 23. percben bombaerős fejessel szerezte meg a vezetést hazaiaknak. A szárdok az első félidőben csak annyi ellenállást tudtak kifejteni, amennyi a további gólok elkerüléséhez elég volt, de építkezni már nemigen tudtak. A szünet után kevesebb mint negyedórával jött is a második hazai találat: Gift Orban kapáslövése kötött ki a vendégek kapujának bal alsó sarkába – az előkészítő ismét Giovane volt. A 77. percben Riyad Idrissi révén aztán sikerült szépíteniük a látogatóknak, a végén pedig jött a slusszpoén: a hosszabbítás második percében Mattia Felici remek szóló végén döntetlenre alakította az eredményt. 2–2

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)

Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)

Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)

Később

18.00: Fiorentina–Bologna

20.45: Lazio–Juventus

Szombaton játszották

Parma–Como 0–0

Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)

Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)

Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)

Pénteken játszották

Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)