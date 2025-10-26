Serie A: egy találat is elég volt a győzelemhez a Romának, kétgólos hátrányból jött vissza a Cagliari
Alig több mint negyedóra elteltével szerzett vezetést Reggio Emiliában az AS Roma a Sassuolo vendégeként: a 16. percben Paulo Dybala életerős lövése kötött ki a hazaiak kapujának jobb sarkában. A gól követően is a „farkasok” voltak veszélyesebbek, Nryan Cristante akcióból Dybala szabadrúgásból növelhette volna a fővárosiak előnyét. A bordó-sárgák a szünet után sikerrel őrizték előnyüket, de újabb gólra már nem futotta nekik – Gian Piero Gasperini legénysége ezzel – ideiglenesen mindenképp – feljött a második helyre. 0–1
A brazil Giovane adta a gólpasszt Roberto Gagliardininek Veronában, ahol a rutinos középpályás a 23. percben bombaerős fejessel szerezte meg a vezetést hazaiaknak. A szárdok az első félidőben csak annyi ellenállást tudtak kifejteni, amennyi a további gólok elkerüléséhez elég volt, de építkezni már nemigen tudtak. A szünet után kevesebb mint negyedórával jött is a második hazai találat: Gift Orban kapáslövése kötött ki a vendégek kapujának bal alsó sarkába – az előkészítő ismét Giovane volt. A 77. percben Riyad Idrissi révén aztán sikerült szépíteniük a látogatóknak, a végén pedig jött a slusszpoén: a hosszabbítás második percében Mattia Felici remek szóló végén döntetlenre alakította az eredményt. 2–2
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Roma 0–1 (Dybala 16.)
Hellas Verona–Cagliari 2–2 (Gagliardini 23., G. Orban 59., ill. Idrissi 77., Felici 90+2.)
Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)
Később
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus
Szombaton játszották
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)
Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|8
|6
|–
|2
|15–8
|+7
|18
|2. Roma
|8
|6
|–
|2
|8–3
|+5
|18
|3. Milan
|8
|5
|2
|1
|13–6
|+7
|17
|4. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|19–11
|+8
|15
|5. Bologna
|7
|4
|1
|2
|11–5
|+6
|13
|6. Como
|8
|3
|4
|1
|9–5
|+4
|13
|7. Atalanta
|8
|2
|6
|–
|12–6
|+6
|12
|8. Juventus
|7
|3
|3
|1
|9–7
|+2
|12
|9. Udinese
|8
|3
|3
|2
|10–12
|–2
|12
|10. Cremonese
|8
|2
|5
|1
|9–10
|–1
|11
|11. Torino
|8
|3
|2
|3
|8–14
|–6
|11
|12. Sassuolo
|8
|3
|1
|4
|8–9
|–1
|10
|13. Cagliari
|8
|2
|3
|3
|8–10
|–2
|9
|14. Lazio
|7
|2
|2
|3
|10–7
|+3
|8
|15. Parma
|8
|1
|4
|3
|3–7
|–4
|7
|16. Lecce
|8
|1
|3
|4
|7–13
|–6
|6
|17. Verona
|8
|–
|5
|3
|4–11
|–7
|5
|18. Pisa
|8
|–
|4
|4
|5–12
|–7
|4
|19. Fiorentina
|7
|–
|3
|4
|5–10
|–5
|3
|20. Genoa
|8
|–
|3
|5
|4–11
|–7
|3