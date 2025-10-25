Nemzeti Sportrádió

De Bruyne és McTominay is beköszönt: a címvédő Napoli nyerte meg az Inter elleni Serie A-rangadót

2025.10.25. 20:04
A bajnokságban megy: rangadót nyertek a nápolyiak (Fotó: Getty Images)
Serie A Napoli Inter
A címvédő Napoli 3–1-re megverte az Intert a Serie A 8. fordulójának szombati játéknapján, ezzel a tabella élére állt.

 

A Napoli a PSV elleni 6–2-es BL-vereséget követően, az Inter remek formában várta a szombati rangadót, amit a múlt idény bajnoka és második helyezettje játszott egymással a Diego Armando Maradona Stadionban.  

Az előjelek tehát az Internek kedveztek, de Antonio Conte ismét megmutatta: őt a bajnoki rendszerre találták ki. Kevin De Bruyne tizenegyesből szerzett góljával a 33. percben került előnybe a Napoli, majd a belgát gyorsan le is kellett hozni sérülés miatt. 

Ez sem zavarta meg a nápolyiakat, akik Scott McTominay révén, egy remek ellentámadás után az 54. percben már kettővel mentek. Reménysugár volt az Inter-szurkolóknak Hakan Calhanoglu öt perccel később értékesített tizenegyese, de sokáig nem tartott a bizakodás, hiszen a 66. percben egy újabb látványos támadás végén Frank Anguissa lezárta a kérdéseket.

A Napoli ezzel fontos meccset nyert, s 18 pontjával a tabella élére ugrott, míg a milánóiak győzelmi sorozata megszakadt.  

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ 
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)  

Később
20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)

Korábban
Parma–Como 0–0 
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. Berisha 59., Ndri 90+6.) 

Vasárnap
12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus

Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)

BL / EL / CL HELYEK

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Napoli

8

6

2

15–8

+7 

18 

  2. Milan

8

5

2

1

13–6

+7 

17 

  3. Internazionale

8

5

3

19–11

+8 

15 

  4. Roma

7

5

2

7–3

+4 

15 

  5. Bologna

7

4

1

2

11–5

+6 

13 

  6. Como

8

3

4

1

9–5

+4 

13 

  7. Juventus

7

3

3

1

9–7

+2 

12 

  8. Udinese

8

3

3

2

10–12

–2 

12 

  9. Atalanta

7

2

5

11–5

+6 

11 

10. Sassuolo

7

3

1

3

8–8

10 

11. Cremonese

7

2

4

1

8–9

–1 

10 

12. Lazio

7

2

2

3

10–7

+3 

13. Cagliari

7

2

2

3

6–8

–2 

14. Torino

7

2

2

3

6–13

–7 

15. Parma

8

1

4

3

3–7

–4 

16. Lecce

8

1

3

4

7–13

–6 

17. Pisa

8

4

4

5–12

–7 

18. Verona

7

4

3

2–9

–7 

19. Fiorentina

7

3

4

5–10

–5 

20. Genoa

7

3

4

3–9

–6 

 

 

 

