De Bruyne és McTominay is beköszönt: a címvédő Napoli nyerte meg az Inter elleni Serie A-rangadót

A Napoli a PSV elleni 6–2-es BL-vereséget követően, az Inter remek formában várta a szombati rangadót, amit a múlt idény bajnoka és második helyezettje játszott egymással a Diego Armando Maradona Stadionban.

Az előjelek tehát az Internek kedveztek, de Antonio Conte ismét megmutatta: őt a bajnoki rendszerre találták ki. Kevin De Bruyne tizenegyesből szerzett góljával a 33. percben került előnybe a Napoli, majd a belgát gyorsan le is kellett hozni sérülés miatt.

Ez sem zavarta meg a nápolyiakat, akik Scott McTominay révén, egy remek ellentámadás után az 54. percben már kettővel mentek. Reménysugár volt az Inter-szurkolóknak Hakan Calhanoglu öt perccel később értékesített tizenegyese, de sokáig nem tartott a bizakodás, hiszen a 66. percben egy újabb látványos támadás végén Frank Anguissa lezárta a kérdéseket.

A Napoli ezzel fontos meccset nyert, s 18 pontjával a tabella élére ugrott, míg a milánóiak győzelmi sorozata megszakadt.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)

Később

20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)

Korábban

Parma–Como 0–0

Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. Berisha 59., Ndri 90+6.)

Vasárnap

12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Roma

15.00: Hellas Verona–Cagliari

18.00: Fiorentina–Bologna

20.45: Lazio–Juventus

Pénteken játszották

Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)