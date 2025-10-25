De Bruyne és McTominay is beköszönt: a címvédő Napoli nyerte meg az Inter elleni Serie A-rangadót
A Napoli a PSV elleni 6–2-es BL-vereséget követően, az Inter remek formában várta a szombati rangadót, amit a múlt idény bajnoka és második helyezettje játszott egymással a Diego Armando Maradona Stadionban.
Az előjelek tehát az Internek kedveztek, de Antonio Conte ismét megmutatta: őt a bajnoki rendszerre találták ki. Kevin De Bruyne tizenegyesből szerzett góljával a 33. percben került előnybe a Napoli, majd a belgát gyorsan le is kellett hozni sérülés miatt.
Ez sem zavarta meg a nápolyiakat, akik Scott McTominay révén, egy remek ellentámadás után az 54. percben már kettővel mentek. Reménysugár volt az Inter-szurkolóknak Hakan Calhanoglu öt perccel később értékesített tizenegyese, de sokáig nem tartott a bizakodás, hiszen a 66. percben egy újabb látványos támadás végén Frank Anguissa lezárta a kérdéseket.
A Napoli ezzel fontos meccset nyert, s 18 pontjával a tabella élére ugrott, míg a milánóiak győzelmi sorozata megszakadt.
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)
Később
20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)
Korábban
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. Berisha 59., Ndri 90+6.)
Vasárnap
12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)
