Serie A: McTominay lett az elmúlt idény legjobb labdarúgója, Conte a legjobb edzője

2025.12.02. 14:53
Az idény álomcsapatába is beválasztott Scott McTominay az elnyert díjakkal (Fotó: Getty Images)
Scott McTominay lett a 2024–2025-ös Serie A-idény legjobb labdarúgója, Antonio Conte a legjobb edzője, klubjuk, a bajnok Napoli pedig az év csapata – hétfő este Milánóban megtartották a The Gran Gala del Calcio díjátadóját.

Francesco Pio Esposito (Inter) lett a legjobb 20 év alatti labdarúgó, Nicolo Bertola (Udinese) még a másodosztályú Spezia védőjeként érdemelte ki a Serie B legjobbjának járó elismerést, míg az „év gólja” Alessandro Deiola (Cagliari) nevéhez fűződik – a Venezia elleni, alább megtekinthető lövését Puskás-díjra is jelölték.

Az idény álomcsapatába a BL-döntős, bajnoki ezüstérmes Inter öt, a Napoli két, a Roma, a Milan, a Fiorentina és az Atalanta egy-egy labdarúgót adott.

Minden kategóriában a Serie A futballistáinak szavazatai alapján hirdettek győztest.

AZ IDÉNY ÁLOMCSAPATA: Szvilar (Roma) – Dumfries (Inter), Rrahmani (Napoli), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter) – McTominay (Napoli), Barella (Inter), Reijnders (Milan) – La. Martínez (Inter), Kean (Fiorentina), Retegui (Atalanta)
Reijnders (Manchester City) és Retegui (Al-Kadszia) időközben eligazolt az olasz élvonalból.

 

