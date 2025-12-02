Serie A: McTominay lett az elmúlt idény legjobb labdarúgója, Conte a legjobb edzője

Francesco Pio Esposito (Inter) lett a legjobb 20 év alatti labdarúgó, Nicolo Bertola (Udinese) még a másodosztályú Spezia védőjeként érdemelte ki a Serie B legjobbjának járó elismerést, míg az „év gólja” Alessandro Deiola (Cagliari) nevéhez fűződik – a Venezia elleni, alább megtekinthető lövését Puskás-díjra is jelölték.

✨GGDC2025 ✨

Non potevamo non rivedere questa perla: è di Alessandro Deiola il gol più bello, è lui il vincitore del premio #VotailGol della stagione 24-25 di #SerieA#GranGalàDelCalcio pic.twitter.com/QMcaDVUimb — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 1, 2025

Az idény álomcsapatába a BL-döntős, bajnoki ezüstérmes Inter öt, a Napoli két, a Roma, a Milan, a Fiorentina és az Atalanta egy-egy labdarúgót adott.

Minden kategóriában a Serie A futballistáinak szavazatai alapján hirdettek győztest.

AZ IDÉNY ÁLOMCSAPATA: Szvilar (Roma) – Dumfries (Inter), Rrahmani (Napoli), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter) – McTominay (Napoli), Barella (Inter), Reijnders (Milan) – La. Martínez (Inter), Kean (Fiorentina), Retegui (Atalanta)

Reijnders (Manchester City) és Retegui (Al-Kadszia) időközben eligazolt az olasz élvonalból.