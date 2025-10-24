A hajrában mentett pontot a Milan a nyeretlen újonccsapat ellen
Korán vezetéshez jutott a Milan, a 7. percben Rafael Leao a tizenhatos bal sarkától lőtt, a labdához középen senki nem ért hozzá, így vágódott a jobb alsóba. Innentől kényelmesen futballoztak a piros-feketék, akik a félidő közepén tovább növelhették volna előnyüket, de Leao jó helyzetben a kapu fölé bombázott. A Pisa keveset mutatott, ám a szünet után már bátrabban futballozott, és egyenlített is. Koni De Winter kezezése miatt tizenegyeshez jutottak a vendégek, Juan Cuadrado pedig a kapu jobb oldalába lőtt. Mindössze négy perc múlva visszavehette volna a vezetést a milánói csapat, azonban Leao a lécet találta telibe Youssouf Fofana parádés, sarkazós passza után.
Később Alexis Saelemaekers bombáját tolta a kapu fölé Adrian Semper, majd Christopher Nkunku nagy helyzetben a blokkba lőtt. Aztán a semmiből mégis a pisaiak jutottak előnyhöz, Ebenezer Akinsanmiro ugratta ki M'Bala Nzolát, aki ziccerben nem hibázott, laposan a kapu közepébe lőtt. Egy pontot viszont sikerült megmentenie a Milannak, a 93. percben Zachary Athekame 25 méterről lőtt, a lábak mellett elsuhant a labda, és a bal kapufáról befelé pattant. A 99. percben majdnem jött a slusszpoén, Saelemaekers remek szóló után spiccel lőtt, de a labda elment a bal alsó mellett. A hazai csapat így nyolc tétmeccse veretlen, de aligha lehet boldog, hiszen nem tudta megverni a bajnokságban még mindig nyeretlen újoncot.
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Parma–Como
15.00: Udinese–Lecce
18.00: Napoli–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Atalanta (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|8
|5
|2
|1
|13–6
|+7
|17
|2. Internazionale
|7
|5
|–
|2
|18–8
|+10
|15
|3. Napoli
|7
|5
|–
|2
|12–7
|+5
|15
|4. Roma
|7
|5
|–
|2
|7–3
|+4
|15
|5. Bologna
|7
|4
|1
|2
|11–5
|+6
|13
|6. Como
|7
|3
|3
|1
|9–5
|+4
|12
|7. Juventus
|7
|3
|3
|1
|9–7
|+2
|12
|8. Atalanta
|7
|2
|5
|–
|11–5
|+6
|11
|9. Sassuolo
|7
|3
|1
|3
|8–8
|0
|10
|10. Cremonese
|7
|2
|4
|1
|8–9
|–1
|10
|11. Udinese
|7
|2
|3
|2
|7–10
|–3
|9
|12. Lazio
|7
|2
|2
|3
|10–7
|+3
|8
|13. Cagliari
|7
|2
|2
|3
|6–8
|–2
|8
|14. Torino
|7
|2
|2
|3
|6–13
|–7
|8
|15. Parma
|7
|1
|3
|3
|3–7
|–4
|6
|16. Lecce
|7
|1
|3
|3
|5–10
|–5
|6
|17. Pisa
|8
|–
|4
|4
|5–12
|–7
|4
|18. Verona
|7
|–
|4
|3
|2–9
|–7
|4
|19. Fiorentina
|7
|–
|3
|4
|5–10
|–5
|3
|20. Genoa
|7
|–
|3
|4
|3–9
|–6
|3