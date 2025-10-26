Serie A: otthon fordítva verte a Torino a Genoát
Az elmúlt fordulóban a Napolit 1–0-ra legyőző Torino méltán várhatta bizakodva a nyeretlen Genoa elleni hazai mérkőzését, ám elég hamar kiderült, a bordó-fehéreknek nem lesz könnyű dolguk a ligúriai csapat ellen: a 7. percben a norvég válogatott középpályás, Morten Thorsby vezetést szerzett a vendégeknek. Bár az első félidőben a labdát kevesebbet birtokló genovaiak tűntek veszélyesebbnek, azt azért kár lenne állítani, hogy izgalmában tövig rágta a körmét a Stadio Olimpico közönsége: negyvenöt perc alatt mindkét csapatnak csak egyszer sikerült eltalálnia a kaput.
A Torino a második játékrész elején sem tűnt különösebben hatékonynak, ám Marco Baroni fiai onnan kaptak segítséget, ahonnan a legkevésbé várták: az ellenféltől. A 63. percben egy jobbról érkező beívelés épp a tisztázni igyekvő Stefano Sabelli combjára esett, onnan pedig a jobb felső sarokba pattant – Nicola Leali már csak beljebb tudta segíteni a labdát. Az egyenlítő találat után még nagyobb lett a nyomás a genovai kapun, Lealinak már bravúrokra is szüksége volt, ám a kapus állta a sarat. Egészen a rendes játékidő utolsó percéig, amikor Valentino Lazaro szöglete megtalálta Guillermo Maripánt, a chilei játékos pedig a léc alá lőtt, s mivel a végén Alberto Paleari földöntúli bravúrral védte Maxwel Cornet lövését, maradt a 2–1-es hazai győzelem.
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)
Később
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus
Szombaton játszották
Parma–Como 0–0
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)
Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)
Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|8
|6
|–
|2
|15–8
|+7
|18
|2. Milan
|8
|5
|2
|1
|13–6
|+7
|17
|3. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|19–11
|+8
|15
|4. Roma
|7
|5
|–
|2
|7–3
|+4
|15
|5. Bologna
|7
|4
|1
|2
|11–5
|+6
|13
|6. Como
|8
|3
|4
|1
|9–5
|+4
|13
|7. Juventus
|7
|3
|3
|1
|9–7
|+2
|12
|8. Udinese
|8
|3
|3
|2
|10–12
|–2
|12
|9. Atalanta
|7
|2
|5
|–
|11–5
|+6
|11
|10. Torino
|8
|3
|2
|3
|8–14
|–6
|11
|11. Sassuolo
|7
|3
|1
|3
|8–8
|0
|10
|12. Cremonese
|7
|2
|4
|1
|8–9
|–1
|10
|13. Lazio
|7
|2
|2
|3
|10–7
|+3
|8
|14. Cagliari
|7
|2
|2
|3
|6–8
|–2
|8
|15. Parma
|8
|1
|4
|3
|3–7
|–4
|7
|16. Lecce
|8
|1
|3
|4
|7–13
|–6
|6
|17. Pisa
|8
|–
|4
|4
|5–12
|–7
|4
|18. Verona
|7
|–
|4
|3
|2–9
|–7
|4
|19. Fiorentina
|7
|–
|3
|4
|5–10
|–5
|3
|20. Genoa
|8
|–
|3
|5
|4–11
|–7
|3