Nemzeti Sportrádió

Serie A: otthon fordítva verte a Torino a Genoát

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.26. 14:34
Fotó: Getty Images
Címkék
Genoa Serie A Torino
Kevésbé izgalmas első félidőt követően a másodikban ledolgozta egygólos hátrányát a Genoát fogadó Torino, amely a rendes játékidő utolsó percében Guillaermo Maripán révén a győzelmet is megszerezte az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 8. fordulójának legkorábbi vasárnapi mérkőzésén.

Az elmúlt fordulóban a Napolit 1–0-ra legyőző Torino méltán várhatta bizakodva a nyeretlen Genoa elleni hazai mérkőzését, ám elég hamar kiderült, a bordó-fehéreknek nem lesz könnyű dolguk a ligúriai csapat ellen: a 7. percben a norvég válogatott középpályás, Morten Thorsby vezetést szerzett a vendégeknek. Bár az első félidőben a labdát kevesebbet birtokló genovaiak tűntek veszélyesebbnek, azt azért kár lenne állítani, hogy izgalmában tövig rágta a körmét a Stadio Olimpico közönsége: negyvenöt perc alatt mindkét csapatnak csak egyszer sikerült eltalálnia a kaput.

A Torino a második játékrész elején sem tűnt különösebben hatékonynak, ám Marco Baroni fiai onnan kaptak segítséget, ahonnan a legkevésbé várták: az ellenféltől. A 63. percben egy jobbról érkező beívelés épp a tisztázni igyekvő Stefano Sabelli combjára esett, onnan pedig a jobb felső sarokba pattant – Nicola Leali már csak beljebb tudta segíteni a labdát. Az egyenlítő találat után még nagyobb lett a nyomás a genovai kapun, Lealinak már bravúrokra is szüksége volt, ám a kapus állta a sarat. Egészen a rendes játékidő utolsó percéig, amikor Valentino Lazaro szöglete megtalálta Guillermo Maripánt, a chilei játékos pedig a léc alá lőtt, s mivel a végén Alberto Paleari földöntúli bravúrral védte Maxwel Cornet lövését, maradt a 2–1-es hazai győzelem.

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)
Később
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus

Szombaton játszották
Parma–Como 0–0 
Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.) 
Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)  
Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)  

Pénteken játszották
Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Napoli86215–8+7 18 
2. Milan852113–6+7 17 
3. Internazionale85319–11+8 15 
4. Roma7527–3+4 15 
5. Bologna741211–5+6 13 
6. Como83419–5+4 13 
7. Juventus73319–7+2 12 
8. Udinese833210–12–2 12 
9. Atalanta72511–5+6 11 
10. Torino83238–14–6 11 
11. Sassuolo73138–810 
12. Cremonese72418–9–1 10 
13. Lazio722310–7+3 
14. Cagliari72236–8–2 
15. Parma81433–7–4 
16. Lecce81347–13–6 
17. Pisa8445–12–7 
18. Verona7432–9–7 
19. Fiorentina7345–10–5 
20. Genoa8354–11–7 

 

 

Genoa Serie A Torino
Legfrissebb hírek

Nagy Ádám gólpasszt adott; Tóth Balázs bravúrjai is kellettek csapata fordításához – videók

Légiósok
18 órája

De Bruyne és McTominay is beköszönt: a címvédő Napoli nyerte meg az Inter elleni Serie A-rangadót

Olasz labdarúgás
20 órája

A Juventus legyőzése után a Parmával csak ikszelt idegenben a Como

Olasz labdarúgás
23 órája

A hajrában mentett pontot a Milan a nyeretlen újonccsapat ellen

Olasz labdarúgás
2025.10.24. 22:54

Serie A: fiatal argentin sztárt csábítana el a tartományi riválistól az Inter – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.10.24. 14:32

Marco Rossi: A jó eredményekkel az elvárások is nőttek

Magyar válogatott
2025.10.22. 10:14

Kórházba került a Bologna vezetőedzője, nem lesz ott a bukaresti El-meccsen

Olasz labdarúgás
2025.10.21. 17:16

Serie A: hiába vezetett korán a Cremonese, az Udinese pontot rabolt az otthonából

Olasz labdarúgás
2025.10.20. 22:51
Ezek is érdekelhetik