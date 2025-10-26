Serie A: otthon fordítva verte a Torino a Genoát

Az elmúlt fordulóban a Napolit 1–0-ra legyőző Torino méltán várhatta bizakodva a nyeretlen Genoa elleni hazai mérkőzését, ám elég hamar kiderült, a bordó-fehéreknek nem lesz könnyű dolguk a ligúriai csapat ellen: a 7. percben a norvég válogatott középpályás, Morten Thorsby vezetést szerzett a vendégeknek. Bár az első félidőben a labdát kevesebbet birtokló genovaiak tűntek veszélyesebbnek, azt azért kár lenne állítani, hogy izgalmában tövig rágta a körmét a Stadio Olimpico közönsége: negyvenöt perc alatt mindkét csapatnak csak egyszer sikerült eltalálnia a kaput.

A Torino a második játékrész elején sem tűnt különösebben hatékonynak, ám Marco Baroni fiai onnan kaptak segítséget, ahonnan a legkevésbé várták: az ellenféltől. A 63. percben egy jobbról érkező beívelés épp a tisztázni igyekvő Stefano Sabelli combjára esett, onnan pedig a jobb felső sarokba pattant – Nicola Leali már csak beljebb tudta segíteni a labdát. Az egyenlítő találat után még nagyobb lett a nyomás a genovai kapun, Lealinak már bravúrokra is szüksége volt, ám a kapus állta a sarat. Egészen a rendes játékidő utolsó percéig, amikor Valentino Lazaro szöglete megtalálta Guillermo Maripánt, a chilei játékos pedig a léc alá lőtt, s mivel a végén Alberto Paleari földöntúli bravúrral védte Maxwel Cornet lövését, maradt a 2–1-es hazai győzelem.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

Torino–Genoa 2–1 (Sabelli 63. – öngól, Maripán 90., ill. Thorsby 7.)

Később

15.00: Sassuolo–Roma

15.00: Hellas Verona–Cagliari

18.00: Fiorentina–Bologna

20.45: Lazio–Juventus

Szombaton játszották

Parma–Como 0–0

Udinese–Lecce 3–2 (Karlström 16., K. Davis 37., Buksa 89., ill. M. Berisha 59., N'Dri 90+6.)

Napoli–Internazionale 3–1 (De Bruyne 33. – 11-esből, McTominay 54., Anguissa 66., ill. Calhanoglu 59. – 11-esből)

Cremonese–Atalanta 1–1 (Vardy 78., ill. Brescianini 84.)

Pénteken játszották

Milan–Pisa 2–2 (R. Leao 7., Athekame 90+3., ill. Cuadrado 60. – 11-esből, Nzola 86.)