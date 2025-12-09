Szerdai sportműsor: Hollandia–Magyarország negyeddöntő a női kézi-vb-n

DECEMBER 10., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport1)

18.45: Qarabag (azeri)–Ajax (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)

21.00: Benfica (portugál)–Napoli (olasz)

21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

3. forduló, visszavágó

16.30: Puskás Akadémia–FCSB (román) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

20.30: Hull City–Wrexham (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dánia–Franciaország, Rotterdam (Tv: M4 Sport)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('s-Hertogenbosch)

A 31. HELYÉRT

11.00: Irán–Kazahsztán

A 29. HELYÉRT

13.30: Uruguay–Kuba

A 27. HELYÉRT

16.00: Paraguay–Egyiptom

A 25. HELYÉRT

18.30: Horvátország–Kína

FÉRFI NB I

18.00: FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

18.00: Riga (lett)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

18.00: DVTK HUNTHERM–Basket Landes (francia)

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

20.30: Murcia (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

RÖPLABDA

Férfi CEV-kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés

18.00: MÁV Előre Foxconn–JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel), MET Aréna

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE

18.00: KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza

20.00: Vasas SC–TFSE

SPORT EGYÉB

Rúdsport és légtorna világbajnokság, Budaörs (Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok)

SZNÚKER

13.45: European series, Shoot out (Tv: Eurosport1)

19.45: European series, Shoot out (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

18.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mentális problémák miatt kért pihenőt a sztárjátékos

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Már repkednek a nevek a Real kispadjára

9.00: László Csaba a vonalban. Női kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a magyar női kézilabda-válogatott útja a vb-negyeddöntőbe

12.00: Bajnokok, Sákovicsné Dömölky Lídiával beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, idei utolsó Európa-liga-mérkőzésére készül a Ferencváros – mit érdemes tudni a Rangersről? Díjkiosztó ünnepség a kajak-kenu szövetségben

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Beszéljünk magyarul! Műkorcsolya, a téli olimpiára hangol a milánói kvótás Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosunk

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda, Magyarország–Hollandia női vb-negyeddöntő előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

17.45: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Hollandia vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.00: A labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseinek összefoglalója

21.30: Interjúk a Magyar Kajak-kenu Szövetség évzáróünnepségéről

22.30: Sportvilág