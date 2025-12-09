Szerdai sportműsor: Hollandia–Magyarország negyeddöntő a női kézi-vb-n
DECEMBER 10., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
18.45: Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–Ajax (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)
21.00: Benfica (portugál)–Napoli (olasz)
21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi)
21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
3. forduló, visszavágó
16.30: Puskás Akadémia–FCSB (román) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
20.30: Hull City–Wrexham (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország, Rotterdam (Tv: M4 Sport)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('s-Hertogenbosch)
A 31. HELYÉRT
11.00: Irán–Kazahsztán
A 29. HELYÉRT
13.30: Uruguay–Kuba
A 27. HELYÉRT
16.00: Paraguay–Egyiptom
A 25. HELYÉRT
18.30: Horvátország–Kína
FÉRFI NB I
18.00: FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
18.00: Riga (lett)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
18.00: DVTK HUNTHERM–Basket Landes (francia)
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
20.30: Murcia (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
RÖPLABDA
Férfi CEV-kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn–JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel), MET Aréna
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE
18.00: KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza
20.00: Vasas SC–TFSE
SPORT EGYÉB
Rúdsport és légtorna világbajnokság, Budaörs (Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok)
SZNÚKER
13.45: European series, Shoot out (Tv: Eurosport1)
19.45: European series, Shoot out (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
18.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mentális problémák miatt kért pihenőt a sztárjátékos
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Már repkednek a nevek a Real kispadjára
9.00: László Csaba a vonalban. Női kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a magyar női kézilabda-válogatott útja a vb-negyeddöntőbe
12.00: Bajnokok, Sákovicsné Dömölky Lídiával beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, idei utolsó Európa-liga-mérkőzésére készül a Ferencváros – mit érdemes tudni a Rangersről? Díjkiosztó ünnepség a kajak-kenu szövetségben
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Beszéljünk magyarul! Műkorcsolya, a téli olimpiára hangol a milánói kvótás Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosunk
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, Magyarország–Hollandia női vb-negyeddöntő előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
17.45: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Hollandia vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.00: A labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseinek összefoglalója
21.30: Interjúk a Magyar Kajak-kenu Szövetség évzáróünnepségéről
22.30: Sportvilág