Napoli–Juventus: Contét lenyűgözték a játékosai; Spalletti odaszólt az övéinek
A Napoli megverte a Juventust a forduló rangadóján
„A Napoli erősebb és gyorsabb volt, többet futottunk utánuk, mint játszottunk. Ha nem tartod meg a labdát ellenük, azonnal szétszednek a minőségükkel. Túl sok labdát adtunk el, kiszámíthatóak voltunk. A második félidőben javultunk, de az ellenfél gyorsaságával nem tudtunk mint kezdeni. Ezen a meccsen csak statiszták voltunk” – foglalta össze Luciano Spalletti.
A címvédő nápolyiakat rengeteg sérülés sújtja, elég csak a nyár egyik legnagyobb szerzeményére, Kevin De Bruynére gondolni. Antonio Conte vezetőedző büszke játékosaira, akik nagyszerűen pótolják a hiányzókat.
„Minden dicséretet megérdemelnek. Extrém helyzetben, a sérülések ellenére is rendkívül eredményesek vagyunk. Ez a játékosok hozzáállásának köszönhető, lenyűgöz a felelősségteljes munkájuk.”
A Napoli az utolsó hazai mérkőzését játszotta a naptári évben, 2025-ben a bajnokságban veretlen maradt a Maradona Stadionban.
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
14
10
1
3
22–12
+10
31
|2. Internazionale
14
10
–
4
32–13
+19
30
|3. Milan
13
8
4
1
19– 9
+10
28
|4. Roma
14
9
–
5
15– 8
+7
27
|5. Bologna
14
7
4
3
23–12
+11
25
|6. Como
14
6
6
2
19–11
+8
24
|7. Juventus
14
6
5
3
18–14
+4
23
|8. Sassuolo
14
6
2
6
19–17
+2
20
|9. Cremonese
14
5
5
4
18–17
+1
20
|10. Lazio
14
5
4
5
16–11
+5
19
|11. Udinese
13
5
3
5
14–20
–6
18
|12. Atalanta
14
3
7
4
17–17
0
16
|13. Cagliari
14
3
5
6
14–19
–5
14
|14. Torino
13
3
5
5
12–23
–11
14
|15. Lecce
14
3
4
7
10–19
–9
13
|16. Genoa
13
2
5
6
13–20
–7
11
|17. Parma
13
2
5
6
9–17
–8
11
|18. Pisa
13
1
7
5
10–18
–8
10
|19. Verona
14
1
6
7
11–21
–10
9
|20. Fiorentina
14
–
6
8
11–24
–13
6