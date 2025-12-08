Nemzeti Sportrádió

Napoli–Juventus: Contét lenyűgözték a játékosai; Spalletti odaszólt az övéinek

2025.12.08. 10:13
null
Luciano Spalletti és Antonio Conte tisztelik egymást (Fotó: Getty Images)
Címkék
Juventus Antonio Conte Serie A Luciano Spalletti Napoli
A Juventus vezetőedzője, Luciano Spalletti elismerte, hogy csapata csak futott az események után a Maradona Stadionban, ahol a Napoli vasárnap este 2–1-es győzelmet aratott a Serie A 14. fordulójában.
Olasz labdarúgás
12 órája

A Napoli megverte a Juventust a forduló rangadóján

Rasmus Höjlund duplájával a címvédő otthon tartotta a három pontot, és jelenleg vezeti a tabellát.

„A Napoli erősebb és gyorsabb volt, többet futottunk utánuk, mint játszottunk. Ha nem tartod meg a labdát ellenük, azonnal szétszednek a minőségükkel. Túl sok labdát adtunk el, kiszámíthatóak voltunk. A második félidőben javultunk, de az ellenfél gyorsaságával nem tudtunk mint kezdeni. Ezen a meccsen csak statiszták voltunk”foglalta össze Luciano Spalletti.

A címvédő nápolyiakat rengeteg sérülés sújtja, elég csak a nyár egyik legnagyobb szerzeményére, Kevin De Bruynére gondolni. Antonio Conte vezetőedző büszke játékosaira, akik nagyszerűen pótolják a hiányzókat.

„Minden dicséretet megérdemelnek. Extrém helyzetben, a sérülések ellenére is rendkívül eredményesek vagyunk. Ez a játékosok hozzáállásának köszönhető, lenyűgöz a felelősségteljes munkájuk.”

A Napoli az utolsó hazai mérkőzését játszotta a naptári évben, 2025-ben a bajnokságban veretlen maradt a Maradona Stadionban.

OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Napoli

14

10

1

3

22–12

+10

31

  2. Internazionale

14

10

4

32–13

+19

30

  3. Milan

13

8

4

1

19–  9

+10

28

  4. Roma

14

9

5

15–  8

+7

27

  5. Bologna

14

7

4

3

23–12

+11

25

  6. Como

14

6

6

2

19–11

+8

24

  7. Juventus

14

6

5

3

18–14

+4

23

  8. Sassuolo

14

6

2

6

19–17

+2

20

  9. Cremonese

14

5

5

4

18–17

+1

20

10. Lazio

14

5

4

5

16–11

+5

19

11. Udinese

13

5

3

5

14–20

–6

18

12. Atalanta

14

3

7

4

17–17

0

16

13. Cagliari

14

3

5

6

14–19

–5

14

14. Torino

13

3

5

5

12–23

–11

14

15. Lecce

14

3

4

7

10–19

–9

13

16. Genoa

13

2

5

6

13–20

–7

11

17. Parma

13

2

5

6

9–17

–8

11

18. Pisa

13

1

7

5

10–18

–8

10

19. Verona

14

1

6

7

11–21

–10

9

20. Fiorentina

14

6

8

11–24

–13

6

 

 

