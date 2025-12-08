Napoli–Juventus: Contét lenyűgözték a játékosai; Spalletti odaszólt az övéinek

„A Napoli erősebb és gyorsabb volt, többet futottunk utánuk, mint játszottunk. Ha nem tartod meg a labdát ellenük, azonnal szétszednek a minőségükkel. Túl sok labdát adtunk el, kiszámíthatóak voltunk. A második félidőben javultunk, de az ellenfél gyorsaságával nem tudtunk mint kezdeni. Ezen a meccsen csak statiszták voltunk” – foglalta össze Luciano Spalletti.

A címvédő nápolyiakat rengeteg sérülés sújtja, elég csak a nyár egyik legnagyobb szerzeményére, Kevin De Bruynére gondolni. Antonio Conte vezetőedző büszke játékosaira, akik nagyszerűen pótolják a hiányzókat.

„Minden dicséretet megérdemelnek. Extrém helyzetben, a sérülések ellenére is rendkívül eredményesek vagyunk. Ez a játékosok hozzáállásának köszönhető, lenyűgöz a felelősségteljes munkájuk.”

A Napoli az utolsó hazai mérkőzését játszotta a naptári évben, 2025-ben a bajnokságban veretlen maradt a Maradona Stadionban.

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

Napoli–Juventus 2–1 (Höjlund 7., 78., ill. Yildiz 59.)