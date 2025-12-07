A Roma ellen szakadt meg a Cagliari borzasztó sorozata; ezúttal nem tudott nyerni otthon a Lazio

A Cremonese az előző fordulóban 3–1-re nyert Bolognában, így lezárta három mérkőzés óta tartó vereségsorozatát. Az újonc vasárnap kora délután a Lecce ellen is a három pont megszerzéséért szállt harcba.

A gól nélküli első félidő után a második játékrész egyértelműen a hazaiak számításai szerint alakult. Az 53. percben a pályafutása első Serie A-meccsét vezető Giuseppe Mucera videózás után ítélt büntetőt a Cremonesének, a labdát Bonazzoli magabiztosan lőtte a bal sarokba.

A következő percekben kétszer is a vendégek kapujába került a labda, de Mucera egyiket sem adta meg a Falcone kapussal szembeni szabálytalanságok miatt. A 78. percben azonban már semmi sem menthette meg a Leccét, Zerbin tökéletes beadását Sanabria közelről fejelte a kapuba, kialakítva a 2–0-s végeredményt.

Folytatódott a Cremonese sorozata, a hazaiak ugyanis egyszer sem kaptak ki a Serie A mostani idényében, amikor megszerezték a vezetést.

Nagyon keveset mutatott ezen a mérkőzésen a Roma, amely a szünet után emberhátrányba került. Zeki Celik buktatta gólhelyzetben Michael Folorunshót a tizenhatos vonala előtt, emiatt piros lapot kapott a VAR-vizsgálat előtt (az volt a kérdés, kívül vagy belül történt-e a szabálytalanság). Ezt követően már végképp fölényben játszott a Cagliari, amely meg is nyerte a meccset. Mile Szvilar többször is védett, a 82. percben viszont már a szerb kapus is tehetetlen volt, amikor Esposito szöglete után Gianluca Gaetano a hosszún átvette a labdát, majd hat méterről kilőtte a jobb alsót. A szardíniai csapat rossz sorozata ezzel megszakadt – 10 tétmérkőzés óta volt nyeretlen. 1–0

Az első félidő végén gyors gólváltás történt, mindkét alkalommal a kipattanóból sikerült betalálni. A Lazio került előnybe, Zaccagni lövését még védte Ravaglia, ám Gustav Isaksen utána már bevágta a labdát. Két percen belül érkezett az egyenlítés, Zortea lövésénél Provedel a kapufára tolta a labdát, azt viszont Jens Odgaard közelről bekotorta. Mindkét fél elég enerváltan futballozott, a Bolognának az sem adott lendületet, hogy emberelőnybe került, miután Mario Gila begyűjtött egy perc alatt két sárgát. A római csapat nem tudta sorozatban ötödik hazai tétmeccsét is megnyerni, míg a vendégegyüttes immár hét idegenbeli mérkőzés óta veretlen. 1–1

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

Cremonese–Lecce 2–0 (Bonazzoli 53. – 11-esből, Sanabria 78.)

Cagliari–Roma 1–0 (Gaetano 82.)

Kiállítva: Celik (52., Roma)

Lazio–Bologna 1–1 (Isaksen 38., ill. Odgaard 40.)

Kiállítva: Gila (79., Lazio)

Később

20.45: Napoli–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)

18.00: Udinese–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)

Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)

Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)