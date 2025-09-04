Az elmúlt évek legrosszabb edzőjének tartják Erik ten Hagot Leverkusenben

Ezt követően Bundesliga-rajtja sem sikerült jól, hiszen első mérkőzésén a Hoffenheimtől kapott ki, a második fordulóban pedig emberelőnyben engedett el a csapata kétgólos vezetést a Werder Bremen ellen. Mindezért nem lehet egyedül a hollandot felelősségre vonni, és ezt ő is hasonlóan gondolja. „Ahol bíztak bennem, ott trófeákat nyertem” – állt a hivatalos levelében, melyet a menesztése után publikált. A leverkuseni csapatban teljes a káosz, sorra érkeznek a hírek újabbnál újabb jelöltekről. Raúl, valamint a Celta Vigo trénere, Claudio Giráldez is szóba került újonnan. Ten Hag szezonbeli munkájáról pedig rosszabbnál rosszabb hírek érkeznek a Bildtől, Telegraaftól és a Kickertől többek között.

A holland Telegraaf úgy értesült, Ten Hag legnagyobb problémája a rideg távolságtartása volt a csapattól és a vezetőségtől. A Kölner Stadt Anzeiger információi szerint már a brazíliai edzőtáborban megbánták Ten Hag kinevezését, mivel tréninggyakorlatai lényegesen rosszabbak voltak, mint Xabi Alonsóé. Mindemellett meggyőzhetetlennek tartották a klubon belül, többek között a kerettervezésben, ahol a saját ügynökségétől, a SEG-től akart igazolni. A Hoffenheim elleni mérkőzést megelőzően állítólag nem beszélt a játékosaival, majd meglepettségét fejezte ki az öltöző csendessége kapcsán az összecsapás végeztével.

A Bild értesülései szerint Ten Hagnak nem sikerült átadnia az elképzeléseit futballistáinak, akik egyáltalán nem tudták, hogy mit kellene csinálniuk, és ez köszönt vissza a brémaiak ellen elbukott bajnokin. Mindemellett a játékosok nem értették, hogy a szokatlanul hosszú edzéseiken miért fontosabbak a fekvőtámaszok, mint a passzgyakorlatok.

„A klub régóta ott dolgozó alkalmazottai között nemrégiben már megkezdődtek a beszélgetések arról, hogy ki volt a legrosszabb edző az elmúlt 15-20 évben – Ten Hag pedig az összkép alapján az élmezőnyben végzett” – írja a német portál két újságírója, Axel Hesse és Philipp Arens.