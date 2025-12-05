A téli túrázás aranyszabálya: korai indulás, korai érkezés

Sok túrázó fúj visszavonulót az ősz végeztével, és függeszti fel kirándulásait tavaszig, pedig nem feltétlenül kell tartanunk a téli természetjárástól. Néhány alapszabály betartásával nyugodtan nekivághatunk az erdő felfedezésének. A hóval beborított táj teljesen más arcát mutatja a kalandoroknak, mint általában, s nem érdemes lemaradni erről.

Nem kötelező, de a téli túrázások akkor válnak igazán élvezetessé, ha ezt a csodás szabadidős tevékenységet nem most kezdjük el, hanem már van némi rutinunk. Ismerjük magunkat annyira, hogy milyen hosszú túrára mennyi vizet, élelmet és egyéb felszerelést kell elcsomagolnunk, tudjuk, mit jelentenek a turistajelek, és nem jövünk zavarba, ha értelmezni kell egy papírtérképet.

Fotó: shutterstock

A téli túrák alatt a szokottnál is fontosabb, hogy szem előtt tartsuk saját biztonságunkat. Attól, mert Budapesten 0 fok körüli a hőmérséklet egész héten, a Börzsönyben még vígan eshet a hó, és ha sportcipőben indulunk útnak a vízálló bakancs helyett, feleslegesen tesszük meg az egyórás autóutat. Indulás előtt tehát alaposan tájékozódjunk az adott hegységben uralkodó időjárási viszonyokról, legkésőbb az indulás előtti nap nézzünk rá. Több helyen webkamerák is mutatják a tájat, a látottak magukért beszélnek.

Hacsak tehetjük, mindenképp társaságban induljunk útnak.

A havas, jeges, saras, csúszós, vízátfolyásos terep nem ritka télen, egy rossz mozdulat, és kész a baj. Ha egyedül vagyunk, és nem tudunk továbbmenni, több órát tölthetünk az erdőben, mire megérkezik a segítség, és bármilyen jó a felszerelésünk, mozgás nélkül kihűlhetünk. Ha útra kelünk, számíthatunk a többiekre, és mi is a segítségükre lehetünk szükséghelyzetben. Fontos továbbá, hogy indulás előtt mindig értesítsük az otthoniakat a hollétünkről, és arról, hogy várhatóan meddig maradunk.

Ruházat és felszerelés tekintetében is kicsit jobban kell figyelnünk, mint más évszakokban. Ha rétegesen öltözködünk, és megfelelő technikai felszerelés van rajtunk, amely elvezeti a nedvességet, véd a széltől, akkor a hideg ellenére nem kell nagyon vastag ruhát hordanunk. Persze a hátizsákunkban lehet melegebb öltözet arra az esetre, ha megállnánk útközben pihenni vagy bármi miatt nagyon lelassulnánk, de jó tempót tartva erre nincs szükség. Végtagjaink védelmére azért figyeljünk. A sapka és a kesztyű alap, a csősál szintén hatékonyan óv.

Ne feledjük a napszemüveget – a hóról visszaverődő fény nagyon bánthatja a szemet.

A hóban haladást nagyban könnyíti, ha különböző szegecses csúszásgátlót erősítünk a cipőnk talpára. Lépéskor, hacsak nem egymás után haladunk, vigyázzunk a már kijárt ösvénnyel, mert jeges lehet, néha hatékonyabb a jobban tapadó szűz hóban menni. Ha felfelé haladunk, lépéstávolságunkat csökkentsük, és erőteljesebb, rúgó mozdulattal lépjünk. Lejtőn lefelé szintén óvatosan haladjunk, mert a csúszós úton könnyen kificamíthatjuk a bokánkat. Túrabot használata sokat segíthet egyensúlyunk megőrzésében.

A téli túrázás egyik aranyszabálya: indulj korán, érkezz korán. Amíg ugyanis nyáron szinte végtelen a napsütéses órák száma, télen már délután sötétedik (jó minőségű fejlámpa tartalék elemekkel mindig legyen nálunk), és mivel éjszakára a hőmérséklet is drasztikusan lecsökkenthet, tegyünk meg mindent, hogy az estét már otthonunk melegében, egy pohár forró itallal a kezünkben tölthessük.