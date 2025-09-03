Ez nagyot szólna: Raúl is jelölt a Leverkusen kispadjára – sajtóhír

Nemzeti Sportrádió

A spanyol Marca információi szerint a Real Madrid legendás labdarúgója, Raúl González is esélyes arra, hogy leüljön a Bayer Leverkusen kispadjára.

Mint ismert, a Bundesliga 2024-es bajnoka hétfőn bejelentette, hogy menesztette posztjáról a Xabi Alonso helyére idén kinevezett Erik ten Hag vezetőedzőt. Nem sokkal ezt követően a nemzetközi sajtóban elkezdett keringeni az a pletyka, hogy Xavi Hernándezzel már fel is vette a kapcsolatot a „gyógyszergyári” együttes, csakhogy a katalán szakember állítólag visszautasította az ajánlatot, mondván, egyelőre nem szeretne újra munkába állni.

Német labdarúgás
2025.09.01. 15:56

Xavi válthatja a kirúgott Ten Hagot a Leverkusen kispadján – sajtóhír

A katalán szakember az FC Barcelona óta nem vállalt munkát.

A Marca pedig, maradva az edzőkeresés vonalán, a minap arról írt, hogy Raúl González neve is felmerült a Leverkusennél, mint Ten Hag lehetséges utódja. A sportlap úgy értesült, a klub vezetősége nem akarja feltétlenül elsietni a döntést, de a hét végéig igyekszik megtalálni a csapat új mesterét.

Raúl mellett állítólag a Borussia Dortmund korábbi sikeredzője, Edin Terzic és az RB Leipzig jelenlegi technikai igazgatója, Marco Rose kandidál a pozícióra, döntés azonban egyelőre nem született.

A Real Madrid legendájának kinevezése nem lenne nagy meglepetés, hiszen jól ismeri a Bundesligát: 2010 és 2012 között ugyanis a Schalke játékosa volt, nagyon kedvelték a szurkolók, s úgy tűnt, Raúl tetszését is elnyerte a német közeg.

Szakmailag ugyanakkor felvetődhetnek kétségek Raúl rátermettségét illetően, hiszen edzőként 2019 és 2025 között a Real Madrid B-csapatát, a Castillát irányította, ám egyszer sem tudta feljuttatni a gárdát a spanyol másodosztályba. Ami viszont mellette szólhat: 2019-ben a madridiak U19-es csapatával megnyerte az UEFA Ifjúsági Ligáját.

 

