12 év után ismét vb-negyeddöntős a magyar női kézilabda-válogatott!; Kylian Mbappé és Erling Haaland szembekerül a futball-vb csoportkörében

Tizenkét év után ismét vb-negyedöntős a magyar női kézilabda-válogatott! A reméltnél sokkal nehezebb mérkőzést vívott női csapatunk Japán ellen, az ázsiaiak a második félidő közepén 20–14-re is vezettek, ám szenzációsan hajrázó együttesünknek sikerült pontot mentenie, amivel 12 év után ismét a legjobb nyolc közé jutott a vb-n. A helyszínről Szendrei Zoltán tudósított

Kylian Mbappé és Erling Haaland szembekerül a vb-csoportkörben. Az Egyesült Államokban kisorsolták a 2026-os világbajnokság csoportbeosztását, Franciaország egy négyesbe került Norvégiával, de izgalmasnak ígérkezik az Anglia–Horvátország párharc is, a címvédő Argentína pedig Algériával, Ausztriával és Jordániával küzd meg. Mohai Dominik összefoglalója

Thomas Müller: Levadászom Lionel Messit! Az észak-amerikai profi liga rájátszásának döntőjében a Lionel Messi vezette Inter Miami csap össze a Thomas Müllert is soraiban tudó Vancouver Whitecapsszel. Saliga Norbert írása

Szoboszlai Dominik marad a középpályán. Pénteki sajtótájékoztatóján Arne Slot, a Liverpool szakvezetője dicsérte a magyar játékosait, miközben fél szemmel talán már az átigazolási piac felé tekint. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

A pénteki edzéseket Norris zárta az élen Verstappen előtt. Jó formában kezdte a tabellát vezető Lando Norris a vb-címről döntő abu-dzabi hétvégét, a pénteki szabadedzéseken ugyanis egyaránt az élen végzett. A reprezentatívabbnak számító második tréningen több mint háromtizedes előnyt ért el. Zsoldos Barna beszámolója

