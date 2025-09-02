„Ahol bíztak bennem, ott trófeákat nyertem” – Ten Hag az újabb kirúgása után

Erik ten Hagot nyáron nevezte ki a Bayer Leverkusen, miután tavaly októberben menesztették a Manchester Unitedtől, ahol kevesebb mint két és fél évig dolgozott.
Ez a Bundesliga történetének leggyorsabb menesztése, megdöntve az eddigi rekordot, amely öt mérkőzés után következett be.
„A Bayer Leverkusen mai döntése teljesen váratlanul ért. Két bajnoki után megválni egy edzőtől példátlan. A nyáron számos kulcsjátékos távozott, akik a korábbi sikerek részesei voltak. Egy új, összetartó csapat felépítése óvatos folyamat, amelyhez időre és bizalomra van szükség. Egy új edző megérdemli a teret ahhoz, hogy megvalósítsa elképzeléseit, meghatározza a színvonalat, kialakítsa a keretet és nyomot hagyjon a játékstíluson. Teljes meggyőződéssel és energiával kezdtem el ezt a munkát, de sajnos a vezetőség nem volt hajlandó megadni nekem azt az időt és bizalmat, amire szükségem lett volna, amit nagyon sajnálok. Úgy érzem, ez soha nem volt kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat. Pályafutásom során minden idényt sikerült végigcsinálnom edzőként, és ez sikert hozott. Azoknál a kluboknál, amelyek bíztak bennem, trófeákat nyertem” – fogalmazott az 55 éves Ten Hag.
A Leverkusen két bajnoki mérkőzésen egy pontot szerzett. Az első meccsen egygólos vezetésről kaptak ki 2–1-re a Hoffenheim ellen hazai pályán, majd szombaton két késői gólt kaptak a tíz emberrel játszó Werder Brementől, így döntetlenre végeztek, noha 2–0-ra, majd 3–1-re is vezettek.
Ten Hag bemutatkozó mérkőzése egy 4–0-s győzelem volt a Német Kupában a negyedosztályú Sonnenhof Grossaspach ellen augusztus 15-én.
Májusban két évre szóló szerződést írt alá, hogy Xabi Alonsót kövesse a kispadon, miután a spanyol tréner, aki veretlen bajnoki címig, valamint kupasikerekig vezette a Leverkusent a 2023–2024-es idényben, a Real Madrid vezetőedzője lett.
„Senki sem akarta meghozni ezt a döntést. Az elmúlt hetek azonban megmutatták, hogy ezzel a felállással nem lehet új, sikeres csapatot építeni. Ez a döntés számunkra sem volt könnyű. Meggyőződésünk, hogy a keretünkben nagy minőség rejlik, és most mindent megteszünk azért, hogy új felállással folytassuk a fejlődést” – mondta Simon Rolfes sportigazgató a klub honlapján.
„Az idény ilyen korai szakaszában különösen fájdalmas a szakítás, de úgy éreztük, szükséges. Továbbra is elkötelezettek vagyunk céljaink elérése mellett – ehhez azonban minden szinten és az egész első csapatban a lehető legjobb feltételekre van szükség” – tette hozzá Fernando Carro, a Leverkusen vezérigazgatója.
Ten Hag feladata az volt, hogy több mint egy tucat új igazolást építsen be a csapatba, miközben több kulcsember is távozott a nyáron. Florian Wirtz a Liverpoolhoz igazolt 116 millió fontért, Jeremie Frimpong szintén a „vörösökhöz” szerződött 29,5 millióért, míg Granit Xhaka a Sunderland játékosa lett 13 millióért. Jonathan Tah ingyen csatlakozott a Bayern Münchenhez, Amine Adli a Bournemouthhoz igazolt, míg Lukas Hradecky kapus a Monacóhoz távozott.
A klub történetének három legdrágább szerzeménye – Malik Tillman (PSV), Jarell Quansah (Liverpool) és Eliesse Ben Seghir (Monaco) – mind ezen a nyáron érkezett, összesen 88,4 millió font (102 millió euró) ellenében.
A klub nem nevezett meg utódot Ten Hag helyére, egyelőre a segédedzői stáb irányít.