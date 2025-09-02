„Ahol bíztak bennem, ott trófeákat nyertem” – Ten Hag az újabb kirúgása után

A Leverkusen két bajnoki mérkőzésen egy pontot szerzett. Az első meccsen egygólos vezetésről kaptak ki 2–1-re a Hoffenheim ellen hazai pályán, majd szombaton két késői gólt kaptak a tíz emberrel játszó Werder Brementől, így döntetlenre végeztek, noha 2–0-ra, majd 3–1-re is vezettek.

Ten Hag bemutatkozó mérkőzése egy 4–0-s győzelem volt a Német Kupában a negyedosztályú Sonnenhof Grossaspach ellen augusztus 15-én.

Májusban két évre szóló szerződést írt alá, hogy Xabi Alonsót kövesse a kispadon, miután a spanyol tréner, aki veretlen bajnoki címig, valamint kupasikerekig vezette a Leverkusent a 2023–2024-es idényben, a Real Madrid vezetőedzője lett.

„Senki sem akarta meghozni ezt a döntést. Az elmúlt hetek azonban megmutatták, hogy ezzel a felállással nem lehet új, sikeres csapatot építeni. Ez a döntés számunkra sem volt könnyű. Meggyőződésünk, hogy a keretünkben nagy minőség rejlik, és most mindent megteszünk azért, hogy új felállással folytassuk a fejlődést” – mondta Simon Rolfes sportigazgató a klub honlapján.

„Az idény ilyen korai szakaszában különösen fájdalmas a szakítás, de úgy éreztük, szükséges. Továbbra is elkötelezettek vagyunk céljaink elérése mellett – ehhez azonban minden szinten és az egész első csapatban a lehető legjobb feltételekre van szükség” – tette hozzá Fernando Carro, a Leverkusen vezérigazgatója.

Ten Hag feladata az volt, hogy több mint egy tucat új igazolást építsen be a csapatba, miközben több kulcsember is távozott a nyáron. Florian Wirtz a Liverpoolhoz igazolt 116 millió fontért, Jeremie Frimpong szintén a „vörösökhöz” szerződött 29,5 millióért, míg Granit Xhaka a Sunderland játékosa lett 13 millióért. Jonathan Tah ingyen csatlakozott a Bayern Münchenhez, Amine Adli a Bournemouthhoz igazolt, míg Lukas Hradecky kapus a Monacóhoz távozott.

A klub történetének három legdrágább szerzeménye – Malik Tillman (PSV), Jarell Quansah (Liverpool) és Eliesse Ben Seghir (Monaco) – mind ezen a nyáron érkezett, összesen 88,4 millió font (102 millió euró) ellenében.

A klub nem nevezett meg utódot Ten Hag helyére, egyelőre a segédedzői stáb irányít.