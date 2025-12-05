Megszakadt a Panathinaikosz jó sorozata, a Valencia állta útját a férfi kosárlabda Euroligában

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 14. fordulójában a Barcelona és a Valencia is 89–79-re nyert idegenben – a Panathinaikosz így zsinórban négy győzelem után kapott ki utóbbi együttestől –, szintén sikert aratott a Baskonia, csak épp hazai pályán, akárcsak a Bologna.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Crvena zvezda (szerb)–Barcelona (spanyol) 79–89 (17–21, 22–25, 18–17, 22–26)

Panathinaikosz (görög)–Valencia (spanyol) 79–89 (22–19, 22–19, 17–27, 18–24)

Baskonia (spanyol)–Milan (olasz) 88–78 (23–20, 26–22, 21–12, 18–24)

Virtus Bologna (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 79–78 (26–17, 13–27, 15–12, 25–22) TABELLA ITT!