A spanyol élvonalból pótolhatja Ten Hagot a Leverkusen – sajtóhír

Valóságos csodát művelt a Celta Vigónál a tavaly márciusban az első csapat élére kinevezett volt utánpótlásedző, Claudio Giráldez, aki előbb benntartotta a kiesés szélén álló galíciai klubot, majd a következő idényben – a saját nevelésű játékosokhoz makacsul ragaszkodva – az Európa-liga-főtáblát érő 7. helyre kormányozta az égszínkékeket. Ezzel a Celtánál komolyabb anyagi potenciállal rendelkező klubok figyelmét is felhívta magára – írja a Diário AS.

A spanyol lap internetes kiadása szerint az Erik ten Hag menesztése után vezetőedzőt kereső Bayer Leverkusen élénken érdeklődik a tréner iránt, a németek spanyol klubigazgatója, Fernando Carro ugyanis olyan szakembert keres, akinek szakmai nézetei nagyban hasonlítanak a nyáron a Real Madridhoz távozó Xabi Alonso filozófiájához, márpedig Giráldez profilja megfelel ennek a követelménynek.

Az As ugyanakkor megjegyzi: bár a Bajnokok Ligája-szereplés kétségkívül komoly vonzerő lehet a 37 éves edző számára, az Európa-liga is megfelelő szintű kihívás lehet, így közel sem biztos, hogy váltani szeretne.

Ami viszont további táptalajt adhat a pletykáknak, az az, hogy Giráldez állítólag összekülönbözött a Celta vezetőivel egy meg nem valósult átigazolás miatt, és a Villarreal elleni vasárnapi döntetlen után a kerete minőségére utalva a következőket mondta: „Kilenc olyan játékos volt a kezdőben, aki a klub utánpótlásából jött. Ez mindenkiről remek bizonyítványt állít ki, de tudnunk kell, hol a helyünk.”

A menedzsment részéről a válasz nem is késett sokáig, Marco Garcés sportigazgató ugyanis kijelentette: „A klubtörténet legdrágább keretével és legnépesebb stábjával dolgozunk.”

Azt, hogy a pengeváltás hogyan végződik, nem tudni, az mindenesetre kijelenthető, hogy a hasonló súrlódások növelik az esélyeit annak, hogy a tehetséges szakembert el tudják csábítani a kérők.