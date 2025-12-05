Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon négy gólt szerzett

Hanusz Egon négy gólja ellenére a Cesson-Rennes házigazdaként 31–30-ra kikapott a Limoges-tól a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint a Cesson-Rennes az ötödik mérkőzését veszítette el sorozatban az élvonalban.
Leimeter Csaba egy gólt lőtt, Nagy Benedek pedig négy lövést védett a Balingen-Weilstettenben, amely hazai pályán 25–22-re nyert a HSG Krefeld Niederrhein ellen a német másodosztályban.
Rea Barnabás egyszer volt eredményes a Stjarnanban, amely otthon 29–22-re kikapott az IBV Vestmannaeyjartól az izlandi bajnokságban.
