Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon négy gólt szerzett

A liga honlapja szerint a Cesson-Rennes az ötödik mérkőzését veszítette el sorozatban az élvonalban.

Leimeter Csaba egy gólt lőtt, Nagy Benedek pedig négy lövést védett a Balingen-Weilstettenben, amely hazai pályán 25–22-re nyert a HSG Krefeld Niederrhein ellen a német másodosztályban.

Rea Barnabás egyszer volt eredményes a Stjarnanban, amely otthon 29–22-re kikapott az IBV Vestmannaeyjartól az izlandi bajnokságban.