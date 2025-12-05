Az edzőváltás sem segített a Mainzon, folytatta jó sorozatát a Mönchengladbach
Szerdán a Mainz megvált vezetőedzőjétől, Bo Henriksentől, miután a tavaly februárban kinevezett dán szakemberrel a kispadon a csapat a tabella utolsó helyén állt, ráadásul nyolc bajnoki óta nyeretlen volt – közben a Konferencialigában hiába szerepelt egész jól (négy meccsen kilenc pont). A pénteki találkozón az U23-as együttes edzője, Benjamin Hoffmann irányított, ám vele sem sikerült megtáltosodni.
Az első félidőben abszolút a Mönchengladbach játszott fölényben, ám csak meg nem adott gólig jutott (kezezés miatt), a hazaiak pedig még csak egy lövést sem eresztettek el. A vendégek az 57. percben közel álltak a vezetés megszerzéséhez, amikor Jens Castrop ziccerénél Daniel Batz bravúrral védett. Sokáig azonban nem kellett várni a Gladbach-gólra, ugyanis a szöglet után Haris Tabakovic fejelt, Danny da Costa hátáról pedig a saját kapujába pattant a labda – öngól.
Próbálkozott a Mainz, de semmi sem jött össze neki, így öt év után újra kikapott a Mönchengladbachtól, amely immár öt bajnoki óta veretlen – ez idő alatt 13 pontot szerzett a kilenc forduló után még sereghajtó csapat. 0–1
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen
15.30: 1. FC Köln–St. Pauli
15.30: Heidenheim–Freiburg
15.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Union Berlin
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|12
|11
|1
|–
|44–9
|+35
|34
|2. RB Leipzig
|12
|8
|2
|2
|22–13
|+9
|26
|3. Borussia Dortmund
|12
|7
|4
|1
|21–11
|+10
|25
|4. Bayer Leverkusen
|12
|7
|2
|3
|28–17
|+11
|23
|5. Hoffenheim
|12
|7
|2
|3
|25–17
|+8
|23
|6. Stuttgart
|12
|7
|1
|4
|21–17
|+4
|22
|7. Eintracht Frankfurt
|12
|6
|3
|3
|28–23
|+5
|21
|8. Freiburg
|12
|4
|4
|4
|19–20
|–1
|16
|9. Mönchengladbach
|13
|4
|4
|5
|17–19
|–2
|16
|10. Werder Bremen
|12
|4
|4
|4
|16–21
|–5
|16
|11. 1. FC Köln
|12
|4
|3
|5
|21–20
|+1
|15
|12. Union Berlin
|12
|4
|3
|5
|15–19
|–4
|15
|13. Hamburg
|12
|3
|3
|6
|11–18
|–7
|12
|14. Augsburg
|12
|3
|1
|8
|15–27
|–12
|10
|15. Wolfsburg
|12
|2
|3
|7
|14–22
|–8
|9
|16. Heidenheim
|12
|2
|2
|8
|10–27
|–17
|8
|17. St. Pauli
|12
|2
|1
|9
|10–24
|–14
|7
|18. Mainz
|13
|1
|3
|9
|11–24
|–13
|6