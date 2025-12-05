Az edzőváltás sem segített a Mainzon, folytatta jó sorozatát a Mönchengladbach

Szerdán a Mainz megvált vezetőedzőjétől, Bo Henriksentől, miután a tavaly februárban kinevezett dán szakemberrel a kispadon a csapat a tabella utolsó helyén állt, ráadásul nyolc bajnoki óta nyeretlen volt – közben a Konferencialigában hiába szerepelt egész jól (négy meccsen kilenc pont). A pénteki találkozón az U23-as együttes edzője, Benjamin Hoffmann irányított, ám vele sem sikerült megtáltosodni.

Az első félidőben abszolút a Mönchengladbach játszott fölényben, ám csak meg nem adott gólig jutott (kezezés miatt), a hazaiak pedig még csak egy lövést sem eresztettek el. A vendégek az 57. percben közel álltak a vezetés megszerzéséhez, amikor Jens Castrop ziccerénél Daniel Batz bravúrral védett. Sokáig azonban nem kellett várni a Gladbach-gólra, ugyanis a szöglet után Haris Tabakovic fejelt, Danny da Costa hátáról pedig a saját kapujába pattant a labda – öngól.

Próbálkozott a Mainz, de semmi sem jött össze neki, így öt év után újra kikapott a Mönchengladbachtól, amely immár öt bajnoki óta veretlen – ez idő alatt 13 pontot szerzett a kilenc forduló után még sereghajtó csapat. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen

15.30: 1. FC Köln–St. Pauli

15.30: Heidenheim–Freiburg

15.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Union Berlin

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim