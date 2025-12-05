Az edzőváltás sem segített a Mainzon, folytatta jó sorozatát a Mönchengladbach

Nemzeti Sportrádió

2025.12.05.
A mérkőzés egyetlen gólja, ezzel nyert a Mönchengladbach (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 13. fordulójának nyitó mérkőzésén a Borussia Mönchengladbach 1–0-ra nyert Mainzban.

Szerdán a Mainz megvált vezetőedzőjétől, Bo Henriksentől, miután a tavaly februárban kinevezett dán szakemberrel a kispadon a csapat a tabella utolsó helyén állt, ráadásul nyolc bajnoki óta nyeretlen volt – közben a Konferencialigában hiába szerepelt egész jól (négy meccsen kilenc pont). A pénteki találkozón az U23-as együttes edzője, Benjamin Hoffmann irányított, ám vele sem sikerült megtáltosodni.

Az első félidőben abszolút a Mönchengladbach játszott fölényben, ám csak meg nem adott gólig jutott (kezezés miatt), a hazaiak pedig még csak egy lövést sem eresztettek el. A vendégek az 57. percben közel álltak a vezetés megszerzéséhez, amikor Jens Castrop ziccerénél Daniel Batz bravúrral védett. Sokáig azonban nem kellett várni a Gladbach-gólra, ugyanis a szöglet után Haris Tabakovic fejelt, Danny da Costa hátáról pedig a saját kapujába pattant a labda – öngól.

Próbálkozott a Mainz, de semmi sem jött össze neki, így öt év után újra kikapott a Mönchengladbachtól, amely immár öt bajnoki óta veretlen – ez idő alatt 13 pontot szerzett a kilenc forduló után még sereghajtó csapat. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen
15.30: 1. FC Köln–St. Pauli
15.30: Heidenheim–Freiburg
15.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Union Berlin
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München1211144–9+3534
  2. RB Leipzig1282222–13+926
  3. Borussia Dortmund1274121–11+1025
  4. Bayer Leverkusen1272328–17+1123
  5. Hoffenheim1272325–17+823
  6. Stuttgart1271421–17+422
  7. Eintracht Frankfurt1263328–23+521
  8. Freiburg1244419–20–116
  9. Mönchengladbach1344517–19–216
10. Werder Bremen1244416–21–516
11. 1. FC Köln1243521–20+115
12. Union Berlin1243515–19–415
13. Hamburg1233611–18–712
14. Augsburg1231815–27–1210
15. Wolfsburg1223714–22–89
16. Heidenheim1222810–27–178
17. St. Pauli1221910–24–147
18. Mainz1313911–24–136

 

 

