Szombati sportműsor: három mérkőzés az NB I-ben; idegenben lép pályára a Liverpool
DECEMBER 6., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
16. FORDULÓ
12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Arsenal (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Chelsea (Tv: Match4)
16.00: Everton–Nottingham Forest
16.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Burnley
16.00: Tottenham Hotspur–Brentford
18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
19. FORDULÓ
13.30: Derby County–Leicester (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ
17.00: Nantes–Lens
19.00: Toulouse–Strasbourg
21.05: Paris SG–Rennes
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen
15.30: 1. FC Köln–St. Pauli
15.30: Heidenheim–Freiburg
15.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Union Berlin
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
15.00: Sassuolo–Fiorentina
18.00: Internazionale–Como (Tv: Match4)
20.45: Hellas Verona–Atalanta (Tv: Arena4)
ROMÁN SUPERLIGA
19. FORDULÓ
16.00: Csíkszereda–Arges – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
17. FORDULÓ
15.30: Szakolca–Komárom FC
18.00: FC Kassa–Slovan Bratislava
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, CANCÚN
Nyolcaddöntő
4.30: Magyarország–Németország – élőben az NSO Facebook-oldalán!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA, ALAPSZAKASZ
21.30: Alabama–Georgia (Tv: Match4)
ASZTALITENISZ
Felnőtt Top 10-bajnokság, Ormai László Asztalitenisz-csarnok
10.00: 1–5. forduló
BILIÁRD
Mosconi-kupa, Európa–Egyesült Államok
19.30: 4. nap (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny, Tokió
9.00: 1. nap (Tv: Sport2)
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
13.00 és 18.30: férfi elődöntő; női elődöntő; ifjúsági fiú elődöntő; ifjúsági lány elődöntő
FORMULA–1
ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI
11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI
13.10: sprintfutam (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA Tour, World challenge
18.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
14.15: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
18.00: Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
SVÉD BAJNOKSÁG
15.15: Frölunda–Brynas (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Montenegró–Szerbia
18.00: Spanyolország–Németország
20.30: Feröer–Izland
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Ausztria–Tunézia
18.00: Argentína–Franciaország
20.30: Lengyelország–Hollandia (Tv: M4 Sport+)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
2. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
11.00: Horvátország–Uruguay
13.30: Irán–Paraguay
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
16.00: Egyiptom–Kuba
18.30: Kína–Kazahsztán
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–NEKA
18.00: Carbonex-Komló–Csurgói KK
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–FTC-Green Collect
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: RN Löwen–Erlangen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.00: Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Sopron KC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák
19.30: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)
NŐI NB I
17.00: Uni Győr–NKA Universitas Pécs
17.00: Csata TKK–BKG-Prima Szigetszentmiklós
17.30: DVTK HunTherm–Sopron Basket
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE
18.00: VBW CEKK Cegléd–Vasas Akadémia
NBA, ALAPSZAKASZ
23.00: New Orleans Pelicans–Brooklyn Nets (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
11.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix-döntő, Nagoja
9.30: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport2)
11.55: szabad program (Tv: Eurosport2)
13.05: szabad program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: TFSE–KHG Kaposvári NRC
SZNÚKER
UK Championship, York
14.10 és 20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
17.30: világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant (Tv: Eurosport1)
18.15: világkupa, férfi szuper-óriásműlesiklás, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)
Biatlon
16.30: világkupa, férfi sílövészet, sprint, Östersund (Tv: Eurosport2)
Északi összetett
9.30: világkupa, férfi sífutás, 10 km, tömegrajtos, Trondheim (Tv: Eurosport1)
10.10: világkupa, női sífutás, 5 km, tömegrajtos, Trondheim (Tv: Eurosport1)
Síatlon
11.00: világkupa, férfiak, Trondheim (Tv: Eurosport1)
12.50: világkupa, nők, Trondheim (Tv: Eurosport1)
Síugrás
14.30: világkupa, férfi HS 134, Wisla (Tv: Eurosport2)
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) – Női 50 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 50 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 50 m mell (Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma), férfi 50 m mell, női 50 m gyors (Ábrahám Minna, Senánszky Petra), férfi 50 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor, Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó (Ilyés Laura Vanda, Ugrai Panna), férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 gyors (Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória)
19.00: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport+) – női 50 m gyors középdöntő, férfi 50 m gyors középdöntő, női 200 m vegyes DÖNTŐ, férfi 200 m vegyes DÖNTŐ (Zombori Gábor), férfi 800 m gyors DÖNTŐ (Sárkány Zalán), női 200 m pillangó középdöntő, férfi 200 m pillangó középdöntő, női 50 m hát középdöntő, férfi 50 m hát középdöntő, női 50 m mell középdöntő, férfi 50 m mell középdöntő, női 100 m gyors DÖNTŐ (Ábrahám Minna), férfi 100 m gyors DÖNTŐ (Jászó Ádám)
VÍVÁS
Kard Grand Prix-verseny, Orléans
9.00: női egyéni 64-es tábla
10.00: férfi egyéni 64-es tábla
Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver
17.00: férfi és női egyéni 64-es tábla
Női tőr-világkupaverseny, Puszan
Vasárnap, 3.00: csapatverseny
Férfi tőr-világkupaverseny, Fukuoka
Vasárnap, 2.30: csapatverseny
VÍZILABDA
Női Magyar Kupa, Laky uszoda
A 3. helyért
15.00: BVSC-Manna ABC–UVSE Helia-D
Döntő
17.00: Dunaújvárosi FVE–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Három év után vesztette el hazai veretlenségét a Ferencváros vízilabdacsapata
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Zseljko Obradovics és a Partizan Beograd kosárlabdacsapatának helyzete
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
12.30: Közvetítés a Diósgyőr–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László
14.45: Közvetítés a Debrecen–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
17.00: Közvetítés a Paks–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a női vízilabda Magyar Kupa döntőjéről. Kommentátor: Erdei Márk
19.00: Közvetítés a rövid pályás úszó Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával