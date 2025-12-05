Szombati sportműsor: három mérkőzés az NB I-ben; idegenben lép pályára a Liverpool

DECEMBER 6., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

16. FORDULÓ

12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

13.30: Aston Villa–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Chelsea (Tv: Match4)

16.00: Everton–Nottingham Forest

16.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Burnley

16.00: Tottenham Hotspur–Brentford

18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

19. FORDULÓ

13.30: Derby County–Leicester (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

17.00: Nantes–Lens

19.00: Toulouse–Strasbourg

21.05: Paris SG–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen

15.30: 1. FC Köln–St. Pauli

15.30: Heidenheim–Freiburg

15.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Union Berlin

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

15.00: Sassuolo–Fiorentina

18.00: Internazionale–Como (Tv: Match4)

20.45: Hellas Verona–Atalanta (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

19. FORDULÓ

16.00: Csíkszereda–Arges – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

17. FORDULÓ

15.30: Szakolca–Komárom FC

18.00: FC Kassa–Slovan Bratislava

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, CANCÚN

Nyolcaddöntő

4.30: Magyarország–Németország – élőben az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA, ALAPSZAKASZ

21.30: Alabama–Georgia (Tv: Match4)

ASZTALITENISZ

Felnőtt Top 10-bajnokság, Ormai László Asztalitenisz-csarnok

10.00: 1–5. forduló

BILIÁRD

Mosconi-kupa, Európa–Egyesült Államok

19.30: 4. nap (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny, Tokió

9.00: 1. nap (Tv: Sport2)

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

13.00 és 18.30: férfi elődöntő; női elődöntő; ifjúsági fiú elődöntő; ifjúsági lány elődöntő

FORMULA–1

ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI

11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI

13.10: sprintfutam (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA Tour, World challenge

18.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

14.15: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

18.00: Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

SVÉD BAJNOKSÁG

15.15: Frölunda–Brynas (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Montenegró–Szerbia

18.00: Spanyolország–Németország

20.30: Feröer–Izland

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Ausztria–Tunézia

18.00: Argentína–Franciaország

20.30: Lengyelország–Hollandia (Tv: M4 Sport+)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)

2. FORDULÓ

I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

11.00: Horvátország–Uruguay

13.30: Irán–Paraguay

II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

16.00: Egyiptom–Kuba

18.30: Kína–Kazahsztán

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–NEKA

18.00: Carbonex-Komló–Csurgói KK

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–FTC-Green Collect

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: RN Löwen–Erlangen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.00: Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Sopron KC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák

19.30: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)

NŐI NB I

17.00: Uni Győr–NKA Universitas Pécs

17.00: Csata TKK–BKG-Prima Szigetszentmiklós

17.30: DVTK HunTherm–Sopron Basket

17.30: ELTE BEAC Újbuda–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE

18.00: VBW CEKK Cegléd–Vasas Akadémia

NBA, ALAPSZAKASZ

23.00: New Orleans Pelicans–Brooklyn Nets (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

11.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix-döntő, Nagoja

9.30: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport2)

11.55: szabad program (Tv: Eurosport2)

13.05: szabad program (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: TFSE–KHG Kaposvári NRC

SZNÚKER

UK Championship, York

14.10 és 20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

17.30: világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant (Tv: Eurosport1)

18.15: világkupa, férfi szuper-óriásműlesiklás, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)

Biatlon

16.30: világkupa, férfi sílövészet, sprint, Östersund (Tv: Eurosport2)

Északi összetett

9.30: világkupa, férfi sífutás, 10 km, tömegrajtos, Trondheim (Tv: Eurosport1)

10.10: világkupa, női sífutás, 5 km, tömegrajtos, Trondheim (Tv: Eurosport1)

Síatlon

11.00: világkupa, férfiak, Trondheim (Tv: Eurosport1)

12.50: világkupa, nők, Trondheim (Tv: Eurosport1)

Síugrás

14.30: világkupa, férfi HS 134, Wisla (Tv: Eurosport2)

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) – Női 50 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 50 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 50 m mell (Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma), férfi 50 m mell, női 50 m gyors (Ábrahám Minna, Senánszky Petra), férfi 50 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor, Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó (Ilyés Laura Vanda, Ugrai Panna), férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 gyors (Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória)

19.00: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport+) – női 50 m gyors középdöntő, férfi 50 m gyors középdöntő, női 200 m vegyes DÖNTŐ, férfi 200 m vegyes DÖNTŐ (Zombori Gábor), férfi 800 m gyors DÖNTŐ (Sárkány Zalán), női 200 m pillangó középdöntő, férfi 200 m pillangó középdöntő, női 50 m hát középdöntő, férfi 50 m hát középdöntő, női 50 m mell középdöntő, férfi 50 m mell középdöntő, női 100 m gyors DÖNTŐ (Ábrahám Minna), férfi 100 m gyors DÖNTŐ (Jászó Ádám)

VÍVÁS

Kard Grand Prix-verseny, Orléans

9.00: női egyéni 64-es tábla

10.00: férfi egyéni 64-es tábla

Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver

17.00: férfi és női egyéni 64-es tábla

Női tőr-világkupaverseny, Puszan

Vasárnap, 3.00: csapatverseny

Férfi tőr-világkupaverseny, Fukuoka

Vasárnap, 2.30: csapatverseny

VÍZILABDA

Női Magyar Kupa, Laky uszoda

A 3. helyért

15.00: BVSC-Manna ABC–UVSE Helia-D

Döntő

17.00: Dunaújvárosi FVE–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Három év után vesztette el hazai veretlenségét a Ferencváros vízilabdacsapata

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Zseljko Obradovics és a Partizan Beograd kosárlabdacsapatának helyzete

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

12.30: Közvetítés a Diósgyőr–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László

14.45: Közvetítés a Debrecen–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

17.00: Közvetítés a Paks–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a női vízilabda Magyar Kupa döntőjéről. Kommentátor: Erdei Márk

19.00: Közvetítés a rövid pályás úszó Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával