Két hónapig tartott a Ten Hag-időszak Leverkusenben, lapátra került a holland edző – hivatalos

2025.09.01. 12:04
Erik ten Hag (Fotó: Getty Images)
A német élvonalban (Bundesliga) érdekelt Bayer Leverkusen a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette a napra pontosan két hónapja kinevezett vezetőedzőjét, Erik ten Hagot.

Az 55 éves holland szakember (aki kétéves kontraktust írt alá a gyógyszergyári klubnál) mindössze három tétmérkőzésen ült a német klub kispadján: a bajnokságban egy döntetlen és egy vereség, míg a Német Kupában egy 4–0-s győzelem a mérlege. 

A Leverkusen vezérkarát vélhetően az hozhatta ki a sodrából, hogy a csapat szombaton emberelőnyben pazarolta el kétgólos előnyét a Werder Bremen vendégeként.

A klub közleménye szerint a másodedzők tartják a hétfői edzést.

A Bundesliga történetében még sosem bocsátottak el ilyen hamar nyáron kinevezett edzőt: korábban a frankfurti Helmut Senekowitsch és a nürnbergi Heinz Elzner is öt meccsen át élvezte a bizalmat.

A Bild és a Sky szerint belső konfliktusok is közrejátszottak a gyors szakításban. Többek között a holland edző Granit Xhaka eladását is ellenezte, pedig Simon Rolfes sportigazgatója korábban arról beszélt, hogy a svájci középpályát elengedik, ha minden félnek megfelelő ajánlat érkezik.

 

