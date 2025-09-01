Xavi válthatja a kirúgott Ten Hagot a Leverkusen kispadján – sajtóhír

Mint arról már beszámoltunk, a Leverkusen hétfőn váratlanul menesztette Erik ten Hag vezetőedzőt, aki a nyáron vette át a csapat irányítását Xabi Alonsótól.
A Marca ezt követően Andres Weiss sportújságíró X-bejegyzésére hivatkozva arról írt, hogy a „gyógyszergyáriak” már a múlt héten felvették a kapcsolatot Xavi Hernándezzel, aki az egyik jelölt a Leverkusen kispadjára.
Weiss hozzátette, hogy a Leverkusen érdemben csak az átigazolási szezon mai (hétfői) zárása után foglalkozna az edzőkérdéssel, az idő azonban sürgeti a klubot.
Xavi 2021 és 2024 között az FC Barcelonát irányította, és egy bajnoki címet valamint egy Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal.