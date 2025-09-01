Xavi válthatja a kirúgott Ten Hagot a Leverkusen kispadján – sajtóhír

A Marca ezt követően Andres Weiss sportújságíró X-bejegyzésére hivatkozva arról írt, hogy a „gyógyszergyáriak” már a múlt héten felvették a kapcsolatot Xavi Hernándezzel, aki az egyik jelölt a Leverkusen kispadjára.

Weiss hozzátette, hogy a Leverkusen érdemben csak az átigazolási szezon mai (hétfői) zárása után foglalkozna az edzőkérdéssel, az idő azonban sürgeti a klubot.

Xavi 2021 és 2024 között az FC Barcelonát irányította, és egy bajnoki címet valamint egy Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal.