Xavi válthatja a kirúgott Ten Hagot a Leverkusen kispadján – sajtóhír

2025.09.01. 15:56
Xavi a Bundesligában állhat ismét munkába (Fotó: Getty Images)
Andres Weiss sportújságíró hétfőn délután hivatalos közösségi oldalán számolt be arról, hogy a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Bayer Leverkusen a legutóbb az FC Barcelonát irányító Xavi Hernándezt szemelte ki Erik ten Hag utódjának.

Mint arról már beszámoltunk, a Leverkusen hétfőn váratlanul menesztette Erik ten Hag vezetőedzőt, aki a nyáron vette át a csapat irányítását Xabi Alonsótól.

Német labdarúgás
23 órája

Két hónapig tartott a Ten Hag-időszak Leverkusenben, lapátra került a holland edző – hivatalos

Az MU korábbi mestere mindössze három meccsen ült a gyógyszergyári klub kispadján.

A Marca ezt követően Andres Weiss sportújságíró X-bejegyzésére hivatkozva arról írt, hogy a „gyógyszergyáriak” már a múlt héten felvették a kapcsolatot Xavi Hernándezzel, aki az egyik jelölt a Leverkusen kispadjára.

Weiss hozzátette, hogy a Leverkusen érdemben csak az átigazolási szezon mai (hétfői) zárása után foglalkozna az edzőkérdéssel, az idő azonban sürgeti a klubot.

Xavi 2021 és 2024 között az FC Barcelonát irányította, és egy bajnoki címet valamint egy Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal.

 

