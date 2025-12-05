A Nyíregyháza nyolc, az Újpest hat gólt szerezve nyert a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I 16. fordulójának pénteki mérkőzésein a Nyíregyháza és az Újpest is simán nyert, így utóbbi csapat zsinórban a 10. győzelmét szerezte a bajnokságban, ráadásul visszavágott az Aramisnak a szeptemberi 6–3-as vereségért.

FÉRFI FUTSAL NB I

16. FORDULÓ

Nyíregyháza–Berettyóújfalu 8–3

Újpest–Aramis SE 6–3 Csütörtökön játszották

DEAC–Haladás 10–1

Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia 3–2

PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal 3–1

Szerdán játszották

Kecskemét–Veszprém 2–3 Az állás

1. Veszprém 48 pont (16 mérkőzés)

2. Újpest 42 pont (16)

3. Nyíregyháza 34 pont (16)

4. Nyírbátor 26 pont (17)

5. DEAC 25 pont (16)

6. Aramis SE 22 pont (16, 51–59)

7. Kecskemét 22 pont (17, 51–61)

8. PTE-PEAC 19 pont (16)

9. Berettyóújfalu 16 pont (16)

10. H.O.P.E. Futsal 14 pont (17)

11. Magyar Futsal Akadémia 12 pont (16)

12. Haladás 4 pont (17)