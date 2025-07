U20-as csapattól kaptak egy ötöst – kínosan indult a Ten Hag-éra a Leverkusennél

Erik ten Hag – akinek ez volt az első mérkőzése, amióta átvette a vezetőedzői posztot a Real Madridhoz távozó Xabi Alonsótól – öt fiatal labdarúgót is nevezett a kezdő tizenegybe, ám ennek ismeretében is meglepő, hogy a rendkívül motivált hazai csapat többször szétzilálta a német védelmet, és az 55. percben már 5–0-ra vezetett. Még azt figyelembe véve is mellbevágó az eredmény, hogy a patinás Flamengo U20-as csapata bajnokságból érkezett, azaz játékban van, szemben a felkészülés elején járó német klubbal.

A Bayer honlapja megemlíti, hogy a 60. percben lebonyolított tíz csere nyomán nagyot változott a játék képe, Granit Xhaka, Robert Andrich és társaik bekapcsolódásával már megvoltak a helyzetek, és összejött a szépítés is Montrell Culbreath jóvoltából.

A BRAZIL GÓLOK

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣



Os gols do MENGÃO sobre o Bayer Leverkusen!#vids pic.twitter.com/6Q8KWNWa2G — Flamengo (@Flamengo) July 18, 2025

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FLAMENGO U20 (brazil)–BAYER LEVERKUSEN (német) 5–1 (4–0)

Rio de Janeiro

Leverkusen: Flekken (Lomb 36.; Hradecky, 60.) – Hawighorst (Tapsoba, 60.), Pohl, Arthur (Andrich, 60.) – Turay (Grimaldo, 60.), J. Mensah (Xhaka, 60.), Tape (Palacios, 60.), Domnic (Culbreath, 60.) – Adli (Schick, 60.), Boniface (Sarco 36.; Buck 60.), Hofmann (Tella, 60.)

Gólszerző: Lorran (3.), Arthur (11. – öngól), Matheus Goncalves (40.), Pedro Leao (45+4.), Gusttavo (55.), ill. Culbreath (71.)