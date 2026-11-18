A magyar küldöttség több kategóriában is kiemelkedően szerepelt a lengyelországi Ozarów Mazowieckiben megrendezett, novemberi gyermekfitnesz Európa-bajnokságon. Az akrobatikus fitneszben három, az artistic fitness és a dance fitness kategóriában egy-egy magyar Európa-bajnoki cím született. A csapatversenyben a Money formáció állhatott a dobogó legfelső fokára .

A fiatalok a fitness challenge versenyszámban is értékes dobogós helyezéseket gyűjtöttek. A kontinensviadalon elért eredmények jól mutatják a hazai utánpótlás-nevelés eredményességét és a magyar versenyzők nemzetközi versenyképességét – erről Huber István, a Magyar Fitnesz és Testépítő Szövetség elnöke nyilatkozott, aki hangsúlyozta, hogy a fiatal sportolók támogatása továbbra is kiemelt feladat.

„Szövetségünk számára mindig fontos volt az utánpótláskorú versenyzők képzése és versenyeztetése. Arra törekszünk, hogy a fiatal tehetségek megfelelő szakmai háttérrel fejlődhessenek, és minél több nemzetközi tapasztalatot szerezhessenek. Ezek az eredmények az edzők, a sportolók és a családok közös munkáját dicsérik. Büszkék vagyunk a fiatalokra, hiszen ők jelentik a magyar fitneszsport jövőjét” – idézi az elnököt a nvesz.hu.

GYERMEKFITNESZ EURÓPA-BAJNOKSÁG

MAGYAR ÉRMESEK

Acrobatic Fitness

Aranyérem: Béres Bellatrix (13 évesek), Matolcsi Milán (fiú 10–11 évesek), Bolvári-Takács Dávid (fiú 14–15 évesek).

Ezüstérem: Szabó Hanna (11 évesek), Győző Gréta (12 évesek), Vámos Julianna (14 évesek), Hati Szófia (15 évesek).

Bronzérem: Pongor Benedek (fiú 10–11 évesek).

Artistic Fitness

Aranyérem: Séllei Zsófia (14–15 évesek).

Ezüstérem: Orbán Dalma (10–11 évesek), Nagy Emese (12–13 évesek).

Bronzérem: Csikos Mirabell (10–11 évesek).

Dance Fitness

Aranyérem: Tóth Lora (12–13 évesek).

Ezüstérem: Vnuk Simon (fiú 10 év alattiak), Németh Rebeka (10–11 évesek), Wittich Liza (12–13 évesek), Balogh Zsófia (14–15 évesek).

Bronzérem: Kovács Sára (8–9 évesek), Kiss Lilien (12–13 évesek), Zsélyi Maja (14–15 évesek).

Csapatverseny

Aranyérem: Money.

Fitness Challenge

Ezüstérem: Dobrovóczky Panna (11–13 évesek), Fodor Noémi Nikoletta (14–15 évesek), Saska Nimród (fiú 9–10 évesek).

Bronzérem: Láng Lara (9–10 évesek), Péterfi Anna (14–15 évesek).szemközti kapunál ha minden igaz mert a lefújásnál már Tóth volt a tábor előtt