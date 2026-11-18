A Mercedes a most hétvégi Las Vegas-i Nagydíjon veti be az ADUO-rendszer keretein belül továbbfejlesztett turbófeltöltőjét. A német motorgyártó a 2027-es felkészülés jegyében fejlesztette ki az új komponenst, amelyet a gyári csapaton belül kizárólag Andrea Kimi Antonelli autójába építenek be, ő ugyanis büntetlenül cserélhet, nem úgy, mint csapattársa, George Russell, akit már két ízben is hátrasoroltak komponenscserék miatt. Az „ezüstnyilak” a brit pilóta esetében el szerették volna kerülni az újabb büntetést, így ő a korábbi verzióval fog versenyezni.

Ami a partnercsapatokat illeti, a McLaren ezúttal nem vár: Lando Norris és Oscar Piastri már Las Vegasban megkapja az új turbófeltöltőt. Noha egyik esetben sem jár hátrasorolás, az ausztrálnál a belső égésű motort is cserélni kell, ami 10 rajthelyes büntetést von maga után. Piastri így legjobb esetben is csak a 11. pozícióból vághat neki a helyi idő szerint szombaton rajtoló versenynek.