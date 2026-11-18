A Fejér Megyei Közgyűlés „a nemzetközi és magyar labdarúgásban elért kimagasló sporteredményeiért, példamutató kitartásáért és elhivatottságáért, valamint Székesfehérvár, Fejér vármegye és Magyarország hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként” adományozta Szoboszlai Dominiknak a „Fejér Vármegye Díszpolgára” kitüntető címet.

A méltatás szerint Szoboszlai Dominik „a modern futball valamennyi erényét magában hordozza: a kivételes technikai tudást, a kreativitást, a dinamizmust, a vezetői képességet és a rendíthetetlen győzni akarást”, ami hosszú évek következetes munkájának eredménye. A labdarúgó története elválaszthatatlan Székesfehérvártól és Fejér megyétől, hiszen „nem csupán itt született, és itt kapta meg azokat az alapokat, amelyekre későbbi világszínvonalú pályafutását felépíthette”, hanem eddigi pályafutásával bizonyítja, hogy „a székesfehérvári gyökerekből, Fejér megye értékeiből táplálkozva a világ legnagyobb stadionjáig vezethet az út”.

Mint elhangzott, Szoboszlai Dominik a sikerei ellenére mindvégig hű maradt gyökereihez: büszkén vállalja származását, és a világ legnagyobb stadionjaiban is méltó képviselője annak a közösségnek, amely útjára indította. Eredményeivel nemcsak a magyar labdarúgás rangját emeli, hanem Székesfehérvár és Fejér vármegye jó hírnevét is öregbíti szerte a világon.