A szövetség beszámolója szerint Varga Zsolt utólagosan a kétszeres világbajnok Vámos Mártonnak és az U20-as vb-győztes Haverkampf Bencének, valamint a BVSC játékosának, Csacsovszky Eriknek jelezte, hogy számít rá.

A szövetségi kapitány korábban elmondta, ezen az összetartáson lesz „tiszta a kép” a játékosok állapotával kapcsolatban, december 20-án pedig már a közvetlen felkészülés indul majd a Világkupa-selejtezőre.

A FÉRFIVÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Mizsei Márton (Vasas-Plaket), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz), Aranyi Máté (Vasas-Plaket), Batizi Benedek (BVSC-Manna ABC), Csacsovszky Erik (BVSC-Manna ABC), Dala Döme (Vasas-Plaket), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Jámbor Csaba (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Haverkampf Bence (FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Lakatos Soma (Vasas-Plaket), Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Nagy Ádám (CN Marseille), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Szabó Bence (Szolnoki Dózsa), Szalai Péter (Vasas-Plaket), Szépfalvi Gergely (Endo Plus Service-Honvéd), Varga Vince (FTC-Telekom), Vámos Márton (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vigvári Vince (Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom)

Kereten kívüli meghívott: Kürti Dominik (SZVE-Goodwill Pharma Fortacell), Rádli Rajmund (ONE-Eger)