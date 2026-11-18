Nincs leküzdhetetlen adminisztratív akadálya annak, hogy Kristoffer Zachariassen egyszer pályára lépjen a magyar válogatottban, de a Ferencváros norvég labdarúgója az M4 Sportnak adott interjúban egyértelművé tette: nagyon nehéz lenne döntenie, ha valóban felkínálná neki valaki a lehetőséget. Ellenben nagyon szeretné, ha hazája válogatottjánál felfigyelnének a jó formájára.

„Reménykedem benne, törekszem rá, hogy újra bekerüljek – fogalmazott Zachariassen, aki korábban három felkészülési mérkőzésen lépett pályára a norvég válogatottban (legutóbb 2022-ben). – Hiába vagyok harminckét éves, úgy érzem, még sok jó év van bennem. Ettől függetlenül tisztában vagyok vele, hogy most nagyon erős a csapat, talán minden idők legjobbja, nagy a verseny a posztokon. De a futball kiszámíthatatlan, az számít, milyen teljesítményt nyújtasz hétről hétre.”

Ami az esetleges magyar lehetőséget illeti, elmondta: ha megkeresik, megfontolhatná, de hivatalos folyamat egyelőre nem indult el, és szerinte nem is fog, mert a magyar válogatottnak nagyon jó játékosai vannak minden poszton.

„Már öt éve itt élek, imádom Magyarországot, Budapestet, a Ferencvárost – mondta a magyar szálról Zachariassen. – Hallom, tapasztalom, hogy néhány ember szeretné, hogy magyar válogatott legyek. Ez hatalmas megtiszteltetés. Ha azt akarják, hogy tényleg pályára lépjek, nyitott lennék rá, de nehéz erről beszélni. Norvég vagyok, karrierem egyik legnagyobb büszkesége, hogy képviselhettem a válogatottat. Nem olyan egyszerű szituáció ez, mint gondolnánk, hiszen, ahogy mondtam is, a norvég válogatottban pályára lépni karrierem egyik csúcspontja volt. Nehéz lenne elveszíteni a lehetőségét, hogy ez ismét megtörténjen, de persze nem zárok be egyetlen ajtót sem.”

Mint ismert, a norvég válogatott kedden bejutott a Nemzetek Ligája negyeddöntőjébe, a mieink pedig tavasszal osztályozót játszanak majd az A-ligába kerülésért.