Hónapok óta elmaradt bérek és bizonytalan jövő: segítséget kérnek a DKKA dolgozói és a szülők az önkormányzattól
A Kohász Fans által szerdán közzétett nyílt levélben az aláírók arra emlékeztetnek, hogy a korábbi közgyűlésen a polgármester azt kérte tőlük, problémáikkal közvetlenül hozzá forduljanak. Most ennek eleget téve várnak választ és konkrét intézkedéseket a kialakult helyzet rendezésére.
A közlemény szerint az akadémia munkatársai hónapok óta nem jutnak hozzá teljes fizetésükhöz, az elmaradás átlagosan négy-hét havi bért jelent. A bizonytalanság nemcsak az alkalmazottakat érinti: a DKKA-ban sportoló gyermekek és családjaik számára is kérdésessé vált, milyen feltételek mellett folytatódhat a munka az akadémián.
Négy-hét havi munkabérrel tartozhatnak a dolgozóknak
A levél aláírói hangsúlyozzák, hogy a DKKA jóval több egy gazdasági társaságnál. Gyermekek százainak biztosít sportolási és fejlődési lehetőséget, miközben edzők, alkalmazottak és családok mindennapjai is kapcsolódnak az intézmény működéséhez.
A dolgozók elsődleges követelése az elmaradt munkabérek, valamint az adó- és járuléktartozások rendezése. Emellett azt is szeretnék, ha minden érintett pontos tájékoztatást kapna arról, mikor és milyen ütemezésben számíthat a pénzére.
„Elsőként a dolgozók jogos követeléseinek rendezését tartjuk elengedhetetlennek, illetve a napi működéshez szükséges alapfeltételek biztosítását (áram, takarítók, internetkapcsolat, gyógytornász, masszőr, MOL-szerződés, mérkőzések biztosítása, Magyar Kézilabda-szövetség számlái).”
A taotámogatás felhasználásáról is válaszokat várnak
A nyílt levélben öt konkrét kérés és tájékoztatási igény szerepel. A dolgozók azt várják a tulajdonosi jogokat gyakorlóktól, hogy rendezzék a munkavállalókkal szembeni tartozásokat, közöljék a kifizetések várható időpontját, és adjanak tájékoztatást a kézilabdacsarnok működtetéséről, illetve az akadémia jövőjéről.
Külön kitérnek a 2026 augusztusában beérkezett taotámogatásra is. Szeretnék megtudni, hogy a pénzt milyen jogcímeken és kiknek utalták tovább, valamint arra is magyarázatot várnak, miért mindössze kéthavi bért fizettek ki a taoprogramban szereplő alkalmazottaknak.
A dolgozók szerint a tartozásokat dokumentáltan is rögzíteni kell, hogy egy esetleges fizetésképtelenség vagy felszámolási eljárás esetén az érintettek megfelelően érvényesíthessék követeléseiket.
A gyermekek sportolási lehetősége is veszélybe kerülhet
„Nem lehet, hogy a kialakult helyzet legnagyobb vesztesei a gyermekek és azok a dolgozók legyenek, akik nap mint nap az akadémia működéséért dolgoznak, ingyen és a legalapvetőbb feltételek nélkül!”
Az aláírók szerint a szülőknek joguk van tudni, hogy biztosított-e gyermekeik edzése és versenyeztetése, a munkavállalóknak pedig egyértelmű választ kell kapniuk arra, mikor jutnak hozzá az elvégzett munkájukért járó fizetésükhöz. A közlemény megfogalmazása szerint nem felelősöket szeretnének keresni, hanem megoldást találni a kialakult helyzetre. Ehhez azonban átlátható kommunikációt, konkrét vállalásokat és mielőbbi intézkedéseket tartanak szükségesnek.
A nyílt levél végén arra kérik a polgármestert és a város vezetését, hogy a korábban elhangzottaknak megfelelően vállaljanak aktív szerepet a probléma rendezésében, és nyújtsanak segítséget az érintett dolgozóknak, gyermekeknek és családoknak. Az aláírók mielőbbi, érdemi és írásos választ várnak az önkormányzattól.
„A gyermekek jövője, a dolgozók megélhetése és a dunaújvárosi kézilabda múltja és jövője egyaránt megérdemli, hogy a kialakult helyzetre felelős és megnyugtató megoldás szülessen.”
Az aláírók az érintett szülők, családok és dolgozók képviseletében: Fehér Tamás, Gurics Attila, Zubai Gábor, Szabó Martin, Panczák Petra, Törő Szabolcs, Egejuru-Kovács Adrienn, Szabó Kristóf, Oguntoye Viktória, Sebestyén Ágnes, Györgyné Oblisz Anita, Kovács Sándor, Tomborné Pintér Enikő, Sály Béla, Egejuru Godslove Ukwuoma, Jencski Ferenc, Kiss Viktor Tibor.