A Kohász Fans által szerdán közzétett nyílt levélben az aláírók arra emlékeztetnek, hogy a korábbi közgyűlésen a polgármester azt kérte tőlük, problémáikkal közvetlenül hozzá forduljanak. Most ennek eleget téve várnak választ és konkrét intézkedéseket a kialakult helyzet rendezésére.

A közlemény szerint az akadémia munkatársai hónapok óta nem jutnak hozzá teljes fizetésükhöz, az elmaradás átlagosan négy-hét havi bért jelent. A bizonytalanság nemcsak az alkalmazottakat érinti: a DKKA-ban sportoló gyermekek és családjaik számára is kérdésessé vált, milyen feltételek mellett folytatódhat a munka az akadémián.

Négy-hét havi munkabérrel tartozhatnak a dolgozóknak

A levél aláírói hangsúlyozzák, hogy a DKKA jóval több egy gazdasági társaságnál. Gyermekek százainak biztosít sportolási és fejlődési lehetőséget, miközben edzők, alkalmazottak és családok mindennapjai is kapcsolódnak az intézmény működéséhez.

A dolgozók elsődleges követelése az elmaradt munkabérek, valamint az adó- és járuléktartozások rendezése. Emellett azt is szeretnék, ha minden érintett pontos tájékoztatást kapna arról, mikor és milyen ütemezésben számíthat a pénzére.

„Elsőként a dolgozók jogos követeléseinek rendezését tartjuk elengedhetetlennek, illetve a napi működéshez szükséges alapfeltételek biztosítását (áram, takarítók, internetkapcsolat, gyógytornász, masszőr, MOL-szerződés, mérkőzések biztosítása, Magyar Kézilabda-szövetség számlái).”

A taotámogatás felhasználásáról is válaszokat várnak

A nyílt levélben öt konkrét kérés és tájékoztatási igény szerepel. A dolgozók azt várják a tulajdonosi jogokat gyakorlóktól, hogy rendezzék a munkavállalókkal szembeni tartozásokat, közöljék a kifizetések várható időpontját, és adjanak tájékoztatást a kézilabdacsarnok működtetéséről, illetve az akadémia jövőjéről.

Külön kitérnek a 2026 augusztusában beérkezett taotámogatásra is. Szeretnék megtudni, hogy a pénzt milyen jogcímeken és kiknek utalták tovább, valamint arra is magyarázatot várnak, miért mindössze kéthavi bért fizettek ki a taoprogramban szereplő alkalmazottaknak.

A dolgozók szerint a tartozásokat dokumentáltan is rögzíteni kell, hogy egy esetleges fizetésképtelenség vagy felszámolási eljárás esetén az érintettek megfelelően érvényesíthessék követeléseiket.

A gyermekek sportolási lehetősége is veszélybe kerülhet

„Nem lehet, hogy a kialakult helyzet legnagyobb vesztesei a gyermekek és azok a dolgozók legyenek, akik nap mint nap az akadémia működéséért dolgoznak, ingyen és a legalapvetőbb feltételek nélkül!”

Az aláírók szerint a szülőknek joguk van tudni, hogy biztosított-e gyermekeik edzése és versenyeztetése, a munkavállalóknak pedig egyértelmű választ kell kapniuk arra, mikor jutnak hozzá az elvégzett munkájukért járó fizetésükhöz. A közlemény megfogalmazása szerint nem felelősöket szeretnének keresni, hanem megoldást találni a kialakult helyzetre. Ehhez azonban átlátható kommunikációt, konkrét vállalásokat és mielőbbi intézkedéseket tartanak szükségesnek.