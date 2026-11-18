Az idén bronz-, tavaly ezüstérmes, az európai ranglistán 19. női válogatott június 4-5-én Ausztriában a házigazdával (28.), majd az észtekkel (38.) találkozik, június 11-én és 13-án hazai pályán fogadja a portugálokat (25.) és az izraelieket (35.), a záró hétvégén pedig Bulgáriába látogat, ahol előbb június 18-án a hazaiakkal (21.), majd másnap a fehérorosz nemzeti együttessel (20.) mérkőzik. Az előzetes erőviszonyok alapján ez utóbbi torna ígérkezik a legnehezebbnek.

Az előző idényben a 4/2-es győzelmi mutatóval az előkelő 11. helyen zárt férfiválogatott (27. az európai ranglistán) június 4-én Svájcot (19.), két nappal később Ciprust (34.) fogadja, június 12-én és 13-án – semleges helyszínen – az albánokkal (35.) és a pályaválasztó izraeliekkel (21.) mérkőzik, majd zárásként június 18-án és 19-én Horvátországba látogat, ahol a házigazdák (25.) mellett a lettekkel (26.) csatázik.

„Az albán és a ciprusi válogatottnál papíron erősebben vagyunk, azokat a mérkőzéseket mindenképpen szeretnénk megnyerni. A másik négy ellenfél ugyanakkor ott volt az idei Európa-bajnokságon, nyilván ők nagyobb kihívást jelentenek, de bízom abban, hogy tudunk építeni az előző nyár sikereire, a játékosok pedig előre tudnak annyit lépni, hogy ismét okozzunk néhány meglepetést” – mondta az MTI-nek Nagy Péter, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Az alapszakaszt követően mindkét nemnél – amennyiben valamely ország szövetsége jelentkezik a rendezésre – hatos döntőre kerül sor, a legjobb négy, kvótával még nem rendelkező nemzeti együttes pedig kijut a 2028-as Európa-bajnokságra. Amenniyben nem lesz hatos döntő, úgy az alapszakasz négy legjobbja oda-visszavágós elődöntőt és finálét játszik.

A nőknél a magyarok az idei bronzéremmel már kivívták az indulási jogot a két év múlva esedékes kontinenstornán, amelyen rajtuk kívül a címvédő törökök, a házigazda spanyolok és szlovákok, valamint az idei El alapján a svédek és a szlovénok szereplése is biztos.

A férfiaknál a lengyelek, a montenegróiak, a finnek, a hollandok, a dánok és az izraeliek biztos résztvevői a 2028-as, 24 csapatos Eb-nek, amelyre a jövő évi Európa-ligáról, valamint a házigazdák kihirdetése után fennmaradó helyeket a jövő nyár végi világranglistáról töltik majd fel.