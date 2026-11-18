Bő egy hónapja beszámoltunk róla, hogy a 16. születésnapja után nem sokkal JJ Gabriel, a Manchester United U18-as együttesének támadója közölte a klubjával: a jövőben nem szeretne a csapat kötelékébe tartozni, távozni akar a klubtól. Az európai élcsapatok kivétel nélkül sorban is álltak érte, ám a versenyfutás már eleve egyoldalú volt, hiszen a fiatal angol labdarúgó célját mindig is a Real Madrid öltözője jelentette – feltéve, hogy hinni lehet az egybehangzó sajtóhíreknek.

Az ír, ciprusi és trinidadi felmenőkkel is bíró Gabriel – születési nevén Joseph Junior Andreou O'Cearuill – mindenesetre kedd este az alábbi közösségi videóval köszönt el a Manchester Unitedtől.

Ezzel pedig nagy felzúdulást váltott ki, hiszen a kétségtelenül rendkívüli tehetségű Gabriel a videóban úgy búcsúzik a Unitedtől, hogy azt talán még egy igazi klublegenda sem feltétlenül tenné meg jó szívvel. És akkor ehhez tegyük hozzá, hogy a 16 éves fiatalember egyetlen felkészülési mérkőzésen, csereként beállva, mindössze nyolc percet töltött a pályán a Manchester United felnőttcsapatában – idén augusztusban az Atlético Madrid ellen.

A videóhoz érkezett hozzászólások többsége persze azon akadt ki, hogy Gabriel „nem tett le semmit az asztalra felnőttszinten”, ám több esetben szóba kerül annak a felelőssége, aki a játékos mögött áll, s jó ötletnek tartja egy ilyen videó megjelenítését a 16 éves gyerek közösségi oldalán. A hírek szerint egyébként sokáig Gabriel édesapja, a korábbi kétszeres ír válogatott védő, Joe O'Ceaurill intézte fia ügyeit, ám úgy tudni, az utóbbi időben már egy meg nem nevezett menedzseriroda is besegít a várható klubváltás miatt.

Erről pedig biztosan fogunk még hallani az előttünk álló átigazolási időszakban, vagy akár még előtte is, hiszen a 16 éves srác ingyen igazolható labdarúgó. Gabriel ügyéről egyébként rendszeresen beszámol a nemzetközi átigazolási ügyekre szakosodott újságíró, Fabrizio Romano is – aki egyébként szerda délután arról értekezett, hogy a tini szerdán családjával és a stábjával a Real Madrid edzőközpontjánál járt és hamar be is jelenhetik a spanyolok az érkezését.