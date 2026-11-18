FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Március 28.: Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Március 31.: Magyarország–Görögország 0–0
Június 5.: Magyarország–Finnország 2–1
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)
Június 9.: Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
NEMZETEK LIGÁJA
B-liga, 2. csoport
Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna 0–1
G: Szikan (42.)
Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország 0–0
Október 2.: Magyarország–Grúzia 1–0
G: Kerkez (35.)
Október 5.: Ukrajna–Magyarország 1–2
Semleges helyszín: Nagyszombat (Szlovákia)
G: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
November 14.: Grúzia–Magyarország 0–2
G: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
November 17.: Magyarország–Észak-Írország 1–1
G: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)