Idegenben verte meg a Fradit, és a női NB I élére állt az ETO FC
Az ETO FC 3–0-ra nyert a Ferencváros vendégeként a női labdarúgó NB I 12. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.
A vendégektől Süle Dóra mindkét félidőben bevette a ferencvárosi kaput, majd a 90. percben Kocsán Petra állította be a végeredményt.
NŐI NB I
A 12. fordulóból elhalasztott mérkőzés
Ferencváros–ETO FC 0–3
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