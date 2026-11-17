A kapus a dán TV2-nek adott interjújában elmondta, több szempontot is mérlegel a folytatással kapcsolatban, de jelenleg úgy tűnik, távoznia kell Győrből: „Nagyon sok mindent mérlegelünk. Úgy tűnik azonban, hogy valószínűleg nem maradok itt, hiszen a klub súlyos pénzügyi problémákkal küzd. Így másik csapatot kell találnunk” – fogalmazott Sandra Toft, hozzátéve, hogy érzelmileg nehéz számára elfogadni a kialakult helyzetet.

Rendkívül szomorú vagyok, hogy nem tudom Győrben befejezni a pályafutásom. Nagyon jól érezzük itt magunkat. Ezért elkeserítő a helyzet, ugyanakkor ezzel egy új ajtó is megnyílik előttem

– mondta a világklasszis dán kapus, aki nem tagadta azt sem, hogy sokat jelentett számára a klub. „Győr volt az álomklubom, amióta érdeklődni kezdtem az európai kézilabdázás iránt. Egy hatalmas múltú, rengeteg címet nyerő óriásklubról van szó. Most már öt éve vagyok itt, és mind az öt évet hihetetlenül élveztem. Éppen ezért szomorú, hogy ilyen helyzetbe kerültünk.”

A TV2 stábja egyébként jelenleg is Győrben tartózkodik, hogy felmérje a kialakult helyzetet. Élő hírfolyamukban azt írták, érezhető, hogy a klub nagyon nehéz helyzetben van: „Például nem forgathatunk a csapat edzésén, mivel az egyesület azt szeretné, hogy a lehető legkevesebb médiafigyelemnek tegyék ki a játékosokat. A jelenlegi helyzetben általánosságban nem készíthetünk felvételeket és interjúkat sem” – jegyezték meg.